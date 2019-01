Napoli | Insigne nervoso per il caso Koulibaly | “senza l’episodio di razzismo non mi sarei

sportfair

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Lorenzoha parlato dell’addio al calcio italiano di Higuain ed anche del rosso preso contro l’Inter a San Siro “Se a San Siro contro l’Inter non fosse successo ciò che è successo a, non credo che io mifatto espellere. A volte per il nervosismo perdo un po’ la testa, so che devo controllarmi di più“. Lorenzotorna così, ai microfoni di Dazn, sul rosso rimediato contro l’Inter in un match segnato dai cori razzisti dei tifosi nerazzurri contro il difensore senegalese. Entrambi i giocatori torneranno a disposizione del tecnico Carlo Ancelotti per il match di domani col Milan. Nell’intervista,parla anche del suo rapporto speciale con l’allenatore: “Con Ancelotti ho un ottimo rapporto, lui ce l’ha con tutti. Ho sempre voluto lavorare con lui, perché ha vinto tanto e l’ho ...