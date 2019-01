Napoli | Insigne | “espulsione? Nervoso per Koulibaly”

calcioweb.eu

(Di venerdì 25 gennaio 2019) “Se a San Siro contro l’Inter non fosse successo cio’ che e’ successo a Koulibaly, non credo che io mi sarei fatto espellere. A volte per il nervosismo io perdo un po’ la testa, so che devo controllarmi di piu'”. Sono le parole dell’attaccante del, Lorenzo, in un’intervista rilasciata a Dazn: “Con Ancelotti ho un ottimo rapporto, lui ce l’ha con tutti. Ho sempre voluto lavorare con lui, perche’ ha vinto tanto e l’ho sempre stimato – ha spiegato l’azzurro -. Il cambio di ruolo? Me lo propose dopo la sconfitta contro la Samp, e’ stata una sua intuizione e io mi sono messo subito a sua disposizione”.Su Higuain: “Non lo sento da tempo, sabato non ci sara’. Ha fatto la sua scelta, in bocca al lupo. Sono molto scaramantico, la 24, che porto perche’ data di ...