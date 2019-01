Napoli | il curioso manifesto funebre | “Per me è inquietante…”

caffeinamagazine

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Spesso capita di trovare un motivo per sorridere proprio nelle occasioni più tristi. E passando per le vie dinon è raro imbattersi in manifesti che suscitano ilarità per la particolarità delle frasi riportate, per una strana associazione tra nome e cognome, per un buffo soprannome della persona defunta o ancora per delle ‘boutade’ peculiari di cui il popolo partenopeo è tipico. Quando poi ci si trova in un contesto in cui basta un click per cui la notizia faccia il giro del mondo, ecco che la risata si diffonde velocemente.A provocare un sorriso, ma anche un po’ di stupore, tra le vie della città campana, unche annuncia la morte di un signore di 67 anni. Nulla di strano nel nome né nei nomignoli attribuiti; a suscitare la meraviglia dei passanti in questo caso è stato un paragone, forse inappropriato o magari significativo per i parenti del ...