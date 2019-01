Napoli | allarme furti e scippi a Materdei I residenti | ' Siamo abbandonati'

Napoli : allarme rapine e furti - i farmacisti chiedono aiuto : Un bimbo si stringe alla mamma e una signora sviene mentre due rapinatori minacciano i medici e fanno razzia dei soldi nelle casse. La scena è stata ripresa dagli occhi elettronici di una farmacia di ...

Napoli - è allarme influenza suina - bimbo ricoverato al Cotugno : Un"intera scolaresca del Napoletano è in apprensione per un caso di influenza suina. È allarme nella scuola "Milani" di Caivano, dove un bambino di prima elementare è stato colpito dal virulento ceppo influenzale e adesso è ricoverato nell"ospedale Cotugno di Napoli, dove è tenuto sotto osservazione e sotto trattamento medico per la cura del virus.Gli operatori sanitari hanno convocato gli altri studenti e gli insegnanti che sono stati a ...

Allarme estorsioni : indignazione social ma a Napoli la sala è vuota : Distratta e distante, la Napoli che sarebbe dovuta scendere in piazza ieri per manifestare solidarietà a Gino Sorbillo, all'indomani della bomba piazzata all'esterno della sua pizzeria. Erano tre gli ...

Repubblica : allarme Napoli - in dubbio anche Albiol e Mertens : Sarebbero sei gli assenti contro la Lazio Emergenza Napoli. Domenica sera, contro la Lazio, sicuramente non ci saranno Allan e Insigne squalificati. Così come Hamsik he è infortunato e anche ieri ha svolto lavoro differenziato. Domani si discuterà il ricorso per Koulibaly. Se il Napoli dovesse vincerlo, allora il senegalese sarebbe domenica sera al centro della difesa. Altrimenti gli assenti salirebbero a quattro. Ma non finisce qui, come spiega ...

Napoli - via il centro anti-violenza : è allarme per 130 donne : «Ho rischiato di morire, insieme a mia figlia, che mi ha salvata dalla furia del padre. Ora chi si prenderà cura di noi?». La donna, 40enne di nazionalità moldava, era stata...

Allarme a Napoli - il mare di Mergellina è bianco : composto chimico gettato in acqua : 'Stamattina il mare del porticciolo di Mergellina è stato letteralmente invaso da un composto chimico maleodorante, dal colorito lattiginoso, che ha devastato l'ecosistema'. La denuncia arriva dal ...

Napoli - cumuli di rifiuti in strada : allarme nei quartieri dell'area est : Cassonetti stracolmi, quintali di spazzatura non raccolti, 'monnezza' che resta in strada per ore e, in alcuni casi, per giorni. È la difficile situazione che si registra nei quartieri di Barra, ...

"Antonella Napoli fermata in Sudan da presunti poliziotti". Amnesty lancia allarme per la giornalista e blogger Huffpost : Antonella Napoli, fondatrice e presidente dell'associazione "Italians for Darfur Onlus", membro del consiglio di presidenza di "Articolo 21", da molti anni blogger di Huffpost, attualmente in Sudan per seguire le proteste in corso nel Paese, sarebbe stata fermata a Khartoum da presunti poliziotti. Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana di Amnesty International, ha lanciato l'allarme in un tweet: "La giornalista Antonella Napoli fermata ...

Mazzoleni condiziona Inter-Napoli - De Laurentiis aveva lanciato l’allarme : espulsione di Koulibaly assurda - due pesi e due misure sulla lite Keita-Insigne : Si è disputata la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si è concluso con il botto e con la partita tra Inter e Napoli. Successo nerazzurro con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez ma la partita è stata nettamente condizionata dall’espulsione di Koulibaly. Il difensore fino al momento dell’episodio era stato praticamente perfetto, un muro al centro della difesa azzurra. Ma ha ...

Cicchetto a un euro - cresce l'allarme tra i giovani nella movida di Napoli : Nelle zone della movida, ma non nei punti di maggiore affluenza. Lontano dalle attività notturne più conosciute e quindi in vista, ma nelle stradine dove spuntano baretti e localini pronti ad aprire i ...

'Una gang di ladri nelle discoteche di Napoli : è allarme sicurezza' : 'Ci sono troppi furti di cellulari dalle borse per non ritenere che ci sia una banda organizzata e specializzata. Va capito se i gestori delle discoteche ne sono al corrente e cosa fanno per prevenire ...

Liverpool-Napoli - pericolo incidenti : un precedente alimenta l'allarme : La Gazzetta dello Sport analizza i pericoli all'ordine pubblico in vista di Liverpool-Napoli di domani: 'Ad Anfield dovranno tenere tutti gli occhi ben aperti: forze dell'ordine inglesi e supporters azzurri, per i ...

Atalanta-Napoli a rischio sospensione? Data - programma - orario d’inizio e tv : allarme sfottò : Atalanta-Napoli è a rischio sospensione. La partita, posticipo della 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, è in programma per lunedì 3 dicembre (ore 20.30) ma c’è il concreto rischio che la partita non si giochi. Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ha intimato massima attenzione per l’incontro di Bergamo e a fare discutere è il comunicato della Curva Nord dell’Atalanta intitolato “Noi non siamo ...