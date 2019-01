MotoGP | Honda Marquez-Lorenzo è la coppia più forte nella storia del motociclismo?

Superbike - Test Jerez 2019 : Jonathan Rea chiude al comando il Day-2 e sfiora il tempo di Bradl con la Honda MotoGP : Jonathan Rea (Kawasaki) inizia con il piede giusto anche il suo 2019 e conclude al comando la due giorni di Test riservati alla Superbike di Jerez de la Frontera. Il campione del mondo in carica ha chiuso la sua giornata con il tempo di 1:39.160 (per fare un esempio a novembre si fermò sull’1:38.713 ma con temperature decisamente migliori per girare) sfiorando addirittura il tempo di Stefan Bradl che ha girato con la Honda pronta per il ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : sarà Stefan Bradl a sostituire Jorge Lorenzo sulla Honda : L’intervento allo scafoide del polso sinistro per Jorge Lorenzo non priverà la Honda di avere due moto ufficiali al via dei primi Test stagionali per quanto riguarda la MotoGP, quelli di Sepang, che si svolgeranno in terra malese dal 6 all’8 febbraio. A sostituire il maiorchino ci sarà infatti il tedesco Stefan Bradl. Grandissima opportunità per il teutonico, vincitore del titolo iridato di Moto2 nel 2011, di guidare una moto di ...

MotoGP – Lorenzo - l’arrivo in Honda e l’infortunio : “io e Marc col muro ai box come con Rossi? No! Vi svelo come mi sono fatto male” : Jorge Lorenzo racconta finalmente come si è infortunato allo scafoide e analizza la sua situazione in Honda E’ un Lorenzo sorridente, quello che si è visto ieri durante la presentazione del team Honda 2019: nonostante il recentissimo infortunio alla scafoide il maiorchino è sereno e soddisfatto per la scelta fatta lo scorso anno di cambiare team e non vede l’ora di recuperare al 100% e tornare in sella alla sua nuova ...

MotoGP – Lorenzo pieno di sè - il maiorchino crede molto nelle qualità del Team Honda : l’ironia social di Jorge [FOTO] : Jorge Lorenzo non teme critiche: il post social del maiorchino della Honda è… pieno di sè Si è svolta questa mattina a Madrid la presentazione del Team Repsol Honda 2019 di MotoGp. Marc Marquez e Jorge Lorenzo hanno svelato al mondo intero la loro RC213V che guideranno nel corso della nuova stagione di MotoGp, durante la quale si vivrà sicuramente uno spettacolo puro. I due spagnoli arrivano all’esordio stagionale non proprio ...

MotoGP - Honda già al lavoro nei test di Jerez : le FOTO del forcellone sperimentale : Secondo un'indiscrezione riportata da Guido Meda a Sky Sport 24, il test team della Honda sta lavorando su un forcellone sperimentale nel corso dei test della Superbike a Jerez. La moto "...

MotoGP - Marc Marquez : “Un inverno noioso - obiettivo essere al top in Qatar”. Jorge Lorenzo : “Honda fantastica” : Oggi è stata presentata la nuova Honda, pronta ad affrontare il Mondiale MotoGP con tutti i favori del pronostico. La scuderia giapponese si affida ancora al fenomeno Marc Marquez, desideroso di proseguire la propria striscia trionfale e di confermarsi Campione del Mondo, e alla grande novità Jorge Lorenzo che ha lasciato la Ducati con l’obiettivo di lottare per il titolo iridato. Il fenomeno spagnolo ha affrontato un inverno ...

MotoGP - presentata la nuova Honda 2019 con il Dream Team composto da Marc Marquez e Jorge Lorenzo : C’era grandissima attesa per la presentazione del Team Repsol Honda MotoGP 2019 e, oggettivamente, la nuova moto e la sua livrea (pressoché simile a quella delle ultime edizioni) sono passate in secondo piano rispetto ad altro. Gli occhi di tutti erano puntati sulla nuova coppia, subito definita “Dream Team”, ovvero Marc Marquez e Jorge Lorenzo, e sulla mano fasciata del maiorchino dopo la rottura dello scafoide negli scorsi ...

