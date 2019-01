Morto a 108 anni Hidekichi Miyazaki | il “Golden Bolt” giapponese

Morto a 108 anni Georges Loinger : partigiano - salvò dallo sterminio mille bambini ebrei : Georges Loinger, ex partigiano francese, è Morto all'età di 108 anni: ex partigiano, salvò oltre mille bambini ebrei dai campi di sterminio e fu coinvolto nella vicenda di Exodus, la nave salpata nel 1947 alla volta della Palestina per condurre in quello che di lì a poco diventerà lo Stato ebraico 4.500 reduci della Shoah.Continua a leggere