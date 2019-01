Monaco | scelto il sostituto di Henry | ufficiale il ritorno di Leonardo Jardim

sportfair

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Il club monegasco ha ufficializzato ildi, che ha firmato un contratto di due anni e mezzo Terminata la parentesi, ilricomincia da. Il club monegasco ha deciso di richiamare il proprio ex allenatore, sostituito lo scorso mede di ottobre per far spazio al francese. Le sole cinque vittorie raccolte nei mesi successivi hanno convinto la società a tornare sui propri passi, ufficializzando oggi ildell’ex Sporting: “ha firmato un contratto di due anni e mezzo con il club monegasco. Assumerà le sue funzioni domenica, accompagnato dal suo staff tecnico. Questo venerdì, il club ha ufficialmente concluso le funzioni di allenatore di Thierry. Inoltre, dopo aver guidato l’allenamento questo venerdì, Franck Passi sarà responsabile della prima squadra per la partita contro il Dijon”L'articolo ...