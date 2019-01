Milan | Piatek allo scoperto | “il West Ham ci ha provato | qui però è una fiaba La numero

Milan - Abate : «Paquetà impressionante. Piatek è un talento. Higuain ? Lo rispetto » : MilanO - Intervistato da Dazn alla vigilia del big match di campionato contro il Napoli , Ignazio Abate ha parlato dell'imminente sfida di San Siro e di altri temi di attualità per il Milan tra nuovi ...

Serie A : Milan Napoli - Piatek scalpita : Piatek scalpita ma Gattuso non ha ancora deciso se lanciarlo subito titolare o martedì in coppa Italia. Senza il polacco, sarebbe Cutrone a guidare il tridente con Suso e Calhanoglu. Paquetà si ...

Diego Abatantuono : 'Piatek-Higuain? Il Milan ci ha guadagnato' : Lui, rinomato tifoso del Milan, al Corriere dello Sport si sente a casa e oltre a parlare della commedia 'Compromessi sposi' che lo vede protagonista nelle sale italiane, ci tiene a commentare le ...

Milan - Gattuso 'Piatek sembra Robocop. Higuain poteva fare di più' : E lui è uno dei più forti difensori al mondo. Sono abituato a vedere grande fairplay in questo stadio. Il nostro è un pubblico maturo. Se poi dovesse succedere, come ho già detto, siccome sono pochi ...

Milan-Napoli - conferenza Gattuso : “Piatek sembra Robocop” : MILAN NAPOLI conferenza Gattuso – “Milan giovane? Si sente. Tante volte si tocca con mano che commettiamo errori di esperienza, però stiamo attraversando un buon momento. Con il Genoa siamo stati imbarazzanti nel primo tempo, però poi siamo usciti fuori nel secondo tempo. Anche in Coppa Italia e con la Juve ho notato questo. Queste […] L'articolo Milan-Napoli, conferenza Gattuso: “Piatek sembra Robocop” proviene da ...

Milan - Gattuso : "Piatek? Sembra Robocop! Higuain poteva fare di più" : Nella settimana dell'arrivo di Piatek al posto di Higuain, il Milan attende il Napoli nell'anticipo serale del sabato. L'allenatore dei rossoneri Gattuso, in conferenza stampa, si è subito detto ...

Milan - Gattuso : 'Higuain poteva fare di più. Piatek è Robocop' : Koulibaly lo è, è tra più i grandi difensori al mondo. Mi aspetto grande fair play, sono tranquillo perché penso che il nostro pubblico sia maturo. Se succederà, voglio vedere 65.000 persone che ...

Milan - Gattuso racconta i primi giorni di Piatek : “sembra Robocop! Su Cutrone…” : Milan, Gennaro Gattuso sembra essere entusiasta del neo arrivato Piatek, il quale punta già a giocare contro il Napoli domani sera “Piatek sembra Robocop, dice poche parole. ‘Voglio fare gol e spaccare tutto’. Lo ha dimostrato anche ieri nel primo allenamento. Ha grande fisicità, tecnicamente gli piace attaccare la profondità“. Lo ha detto il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia della gara con il Napoli, ...

Milan-Napoli - avanti i campani a 2 - 05. Derby polacco in attacco Piatek Vs Milik - favorito l’azzurro : La 21esima di campionato è la giornata dei big match, a cominciare dall’ anticipo del sabato sera Milan-Napoli. I rossoneri si sono ripresi il quarto posto e devono difenderlo dalle romane, gli azzurri non mollano l’inseguimento alla Juventus. La gara si preannuncia combattuta, ma gli analisti di Sisal Matchpoint favoriscono i campani, che non perdono contro il Milan dal 2014: il segno 2 è a 2,05. La vittoria rossonera è offerta a 3,60, a ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie : dopo Piatek arriva anche Abanda dal Monaco : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Leroy Abanda è sbarcato a Milano e sarà aggregato alla primavera, per ora invece Antonio Donnarumma non si muove.

La fidanzata di Piatek celebra il trasferimento al Milan - il tenero messaggio di Paulina Procyk : Paulina Procyk, fidanzata di Piatek, celebra il passaggio del polacco dal Genoa al Milan con un messaggio social per la sua dolce metà Il passaggio di Krzysztof Piatek dal Genoa al Milan ha animato questa sessione di calciomercato. La punta centrale è da ieri ufficialmente di proprietà della squadra allenata da Gattuso, che lo ha accolto a Milano. La prima tifosa del calciatore polacco, ossia la fidanzata Paulina Procyk, ha deciso di ...

Il passato scomodo di Bonucci : "Al Milan non ero io - ma sono cresciuto. Auguri a Higuain e... Piatek" : "La vita ti porta a vivere esperienze che ti fanno crescere , maturare: oggi sono più razionale e meno istintivo". Leonardo Bonucci traccia così un bilancio della sua vita professionale, a sei mesi ...

C’è aria di Derby a Milano - Icardi vs Piatek : Icardi contro Piatek, dopo la partenza di Higuain, è il nuovo Derby del gol di Milano, città che ha fame di prodezze e di bellezza.I centravanti di Inter e Milan, lo dice la storia, non sono soltanto calciatori che devono buttare il pallone in rete, ma autentici simboli popolari. E questo concetto devono metterselo bene in testa quelli che aspirano al ruolo. Icardi è vicino al rinnovo con l’Inter, o perlomeno le parti sembra abbiano fatto ...

Piatek si presenta : "Voglio portare il Milan in Champions" : Risposte sintetiche, ma idee chiare. Così è il neo Milanista Krzysztof Piatek, che il giorno della sua presentazione manda messaggi chiari. 'Io sono nato pronto e farò di tutto per far arrivare il ...