Milan | Leonardo punta sul ritorno di Deulofeu

Leonardo e Maldini in tackle su Higuain : "Al Milan solo chi ha voglia" : Nel giorno della presentazione di Piatek, che prenderà il posto di Gonzalo Higuain che ha deciso di andare in Premier League al Chelsea di Maurizio Sarri, hanno preso parola anche Ivan Gazidis, Leonardo e Paolo Maldini. Il direttore sportivo brasiliano è parso piccato quando gli è stato chiesto del Pipita: "Ha fatto la sua scelta, c'è poco da dire. Abbiamo bisogno di gente che ha voglia di essere coinvolta nel nostro progetto. Oggi comunque è il ...

Milan - Gazidis e Leonardo entusiasti di Piatek : “è esattamente il tipo di calciatore che volevamo” : I due dirigenti rossoneri hanno presentato insieme a Leonardo il nuovo acquisto del Milan, arrivato a titolo definitivo dal Genoa “Questo è un altro investimento a lungo termine del Milan, un giocatore di grande talento. Il nostro piano è molto chiaro: costruire una squadra di calcio a lungo termine. Sono felice di presentare Piatek, è un grande giorno per noi, questo è un altro investimento che rispetta il fair play ...

Milan - Piatek si presenta : le prime parole da rossonero ed i retroscena di Leonardo : Il Milan presenta l’attaccante Piatek, sostituto di Higuain che si è appena trasferito al Chelsea. Il primo a prendere la parola è stato l’ad Ivan Gazidis: “Vogliamo ricostruire una grande squadra, nel lungo periodo. Non guardiamo solo a giocatori giovani, ma dobbiamo tenere conto dei paletti della Uefa. Krzyzstof rappresenta il giocatore perfetto per noi. Sono felice di presentare oggi il nostro nuovo acquisto, Piatek. ...

Milan - Leonardo svela : “Higuain ha fatto le sue scelte. Piatek? Ecco perchè gli abbiamo fatto prendere il 19” : Il dirigente rossonero ha parlato della scelta della maglia di Piatek e dell’addio di Higuain, liquidando immediatamente il discorso Pipita “La scelta non era così difficile, Piatek ha segnato 13 gol in 19 partite e ha fatto vedere subito le sue qualità. Non era un’operazione prevista adesso, anche a livello economico è stato un investimento imprevisto, ma abbiamo avuto la possibilità di fare un investimento e scegliere ...

Calciomercato - il Milan non si ferma : Leonardo ha in canna un altro colpo da 90 : Calciomercato, il Milan a caccia di un altro colpo che possa dare nuove soluzioni a mister Gennaro Gattuso: Leonardo lavora senza sosta Calciomercato, Milan scatenato in queste ore della sessione invernale. Il club rossonero ha messo a segno l’acquisto di Piatek nella serata di ieri dopo aver ceduto Higuain al Chelsea. Adesso il ds Milanista Leonardo sta continuando a lavorare al rafforzamento della rosa a disposizione di mister ...

Milan - non solo Piatek : Leonardo mette a segno un altro acquisto : Il ds del Milan Leonardo si sta muovendo su più fronti, i rossoneri sono vicinissimi ad un acquisto dal Monaco: i dettagli Milan ad un passo da Leroy Abanda. Un acquisto pensando al futuro da parte dei rossoneri, dato che si tratta di un terzino sinistro di 18 anni del Monaco. Secondo l’Equipe Leonardo sarebbe vicinissimo ad ufficializzare l’acquisto del giovane calciatore, il quale dovrebbe firmare un contratto per 4 stagioni e ...

Milan - operazione Piatek : d'ora in avanti l'ultima parola spetterà a Gazidis e non a Leonardo : Quella per portare Krzystof Piatek in rossonero è la prima operazione che vede seduti allo stesso tavolo il neo ad Gazidis e Leonardo, artefice dell'operazione Higuain e, più in generale, del Milan che s'è visto in questa stagione 2018-2019. La presenza al tavolo dell'ad è, come scrive Il Giornale,

