Migranti tempesta in arrivo | la Sea Watch davanti a Siracusa Il governo ' Dei 47 a bordo

Migranti - Sea Watch con 47 a bordo in viaggio verso l’Italia : tempesta in arrivo. Salvini : “Provocazione - non sbarcano” : La Sea Watch 3, nave dell’omonima Ong, è al sesto giorno di navigazione in mare con a bordo i 47 Migranti salvati dopo il naufragio di un gommone in avaria. Si sta dirigendo verso l’Italia per sfuggire alle onde e alle raffiche di vento in arrivo nel Mediterraneo. “Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese si sta dirigendo verso l’Italia“, ha fatto sapere questa ...