Migranti | sindaco Siracusa | cittadini pronti ad accogliere in casa ospiti Sea watch

Rosarno - case per Migranti disabitate - Il sindaco : le voglio dare prima agli italiani : Tre milioni di euro sono stati spesi dalla regione Calabria in collaborazione con la comunità europea per costruire delle palazzine destinate ai braccianti migranti del campo profughi di San ...

Migranti - chiuso Cara di Castelnuovo di Porto. Sindaco : ‘Erano parte della comunità’. Cgil : ‘120 lavoratori a rischio’ : Sono iniziate questa mattina, 22 gennaio, le prime operazioni di trasferimento di 300 ospiti dei circa 550 del Cara di Castelnuovo di Porto in provincia di Roma. Il Centro di accoglienza richiedenti asilo è il secondo più grande d’Italia dopo quello di Mineo in Sicilia. La decisione è stata presa in tutta fretta dalla Prefettura di Roma venerdì 18 gennaio e la prefetta Paola Basilone ha spiegato alla stampa che il centro con ogni probabilità ...

Migranti - chiuso Cara di Castelnuovo di porto. Sindaco : “Era parte della comunità”. Cgil : “120 lavoratori a rischio” : Sono iniziate questa mattina, 22 gennaio, le prime operazioni di trasferimento di 300 ospiti dei circa 550 del Cara di Castelnuovo di Porto in provincia di Roma. Il Centro di accoglienza richiedenti asilo è il secondo più grande d’Italia dopo quello di Mineo in Sicilia. La decisione è stata presa in tutta fretta dalla Prefettura di Roma venerdì 18 gennaio e la prefetta Paola Basilone ha spiegato alla stampa che il centro con ogni probabilità ...

Migranti - il sindaco di Crotone Pugliese : 'Stiamo facendo rinascere la città - il governo non ci lasci soli' : ...dell'Anci dove tutti i sindaci hanno avuto modo di evidenziare le proprie considerazioni su questo tema che trasversalmente investe tutte le realtà comunali senza distinzione di colorazione politica. ...

Chi era Pawel Adamowicz - sindaco di Danzica. Diceva : “Siamo un porto aperto ai Migranti” : Il sindaco di Danzica Pawel Adamowicz è stato accoltellato ieri durante un concerto di beneficenza: della sua città, che affaccia sul Mar Baltico, Diceva che era un porto aperto per i migranti.Continua a leggere

Danzica - accoltellato a morte il sindaco pro-Migranti e anti-governo : È morto questa mattina, Pawel Adamowicz, il sindaco di Danzica accoltellato ieri da un giovane mentre stava partecipando a una manifestazione di beneficenza. Le condizioni di Adamowicz...

È morto Pawel Adamowicz - il sindaco pro-Migranti di Danzica : (foto: CARMEN JASPERSEN/AFP/Getty Images) Pawel Adamowicz, il sindaco di Danzica accoltellato ieri durante un evento di beneficenza, è scomparso nella giornata di lunedì 14 gennaio. L’ex detenuto di 27 anni che lo ha ucciso – pugnalandolo davanti a centinaia di persone in un luogo pubblico – ha dichiarato al microfono dell’evento di averlo fatto per vendetta contro Piattaforma civica. Il partito polacco, di cui Adamowicz era un ...

Migranti salvati nel Crotonese - il sindaco Murgi a Tgcom24 : "Pagina di grande umanità" : Dopo lo sbarco dei 51 Migranti, il primo cittadino ringrazia le forze dell'ordine per la professionalità e gli abitanti del comune per la solidarietà

Crotone - 51 Migranti salvati dai cittadini/ Ultime notizie - il sindaco 'Orgoglioso di quest'accoglienza' : Crotone, 51 migranti salvati dai cittadini. Ultime notizie, il sindaco della cittadina calabrese 'Orgoglioso di quest'accoglienza'

Migranti : sindaco Verona - 'dl sicurezza ci è chiesto dai cittadini (2) : (AdnKronos) - "Su quaranta articoli di cui è composto il decreto, è strumentale politicizzarne un paio e mentire dicendo che è contro gli immigrati. Per la prima volta ci sono importanti fondi per i rimpatri e risorse maggiori per le forze dell’ordine. Non è vero che si negano diritti, ma è vero che

Migranti : sindaco Verona - 'dl sicurezza ci è chiesto dai cittadini : Verona, 10 gen. (AdnKronos) - “Oggi all’Anci c’è stato un confronto politico molto duro. Nonostante le premesse del presidente Antonio Decaro, abbiamo assistito al solito copione che già si era consumato nei giorni scorsi con i sindaci di sinistra che hanno snocciolato obiezioni di dettaglio senza t

Migranti : sindaco Padova - 'con dl sicurezza molti nelle maglie criminalità : Padova, 10 gen. (AdnKronos) - “Premesso che la legge presenta aspetti che, a mio avviso, configgono nettamente con i diritti basilari delle persone e con le garanzie costituzionali, affido queste valutazioni agli organismi preposti e sto al punto delle conseguenze immediate che si scaricheranno sui

Migranti - il racconto choc del sindaco : “Erano viola in faccia. Ci imploravano di salvarli” : Gino Murgi, sindaco di Torre Melissa nel crotonese, ha raccontato lo sbarco di una cinquantina di Migranti sulle coste calabresi: "Quello che tocca il cuore e te lo dilania sono le urla di quelle madri che chiedevano aiuto per i loro bambini, uno di tre mesi, uno di un anno, un altro di due. Ma c’è stata una risposta di umanità".Continua a leggere

Salvataggio di Migranti a Torre Melissa - le parole del sindaco - : Le grida delle donne che imploravano aiuto, i bambini spaventati, la sinergia tra forze dell'ordine e i cittadini per mettere in salvo le persone. A Sky tg24.it il racconto del sindaco di Melissa, nel ...