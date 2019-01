Migranti | Sea Watch è in acque italiane

Migranti : sindaco Siracusa - cittadini pronti ad accogliere in casa ospiti Sea watch : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Decine di persone, cittadini comuni, sacerdoti, associazioni, sono pronti ad accogliere i 47 Migranti a bordo della Sea watch al largo delle coste di Siracusa. A renderlo noto è il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che rivela all'Adnkronos: "Nelle ultime ore ho ri

Caso Sea Watch - Toninelli : 'I Migranti se li prenda l'Olanda' : 'Io fornisco anche un'alternativa: siccome sulla Sea Watch c'è una bandierina olandese che sventola e siccome non mi pare che gli olandesi abbiano ancora detto nulla, trovino la maniera migliore per ...

Migranti tempesta in arrivo - la Sea Watch davanti a Siracusa. Il governo 'Dei 47 a bordo si occupi l Olanda' : Che sia o no l'effetto deterrente del verdetto del tribunale dei ministri che , chiedendo l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti, ha sancito l'assoluto dovere di ...

Migranti Sea Watch - Di Maio : «Convocare l'ambasciatore olandese» Salvini invia una lettera a Amsterdam : Luigi Di Maio vuole convocare «immediatamente» l'ambasciatore olandese per il caso della nave Ong Sea Watch 3 perché «come vedete in foto, batte bandiera olandese e si trova ora a pochi chilometri ...

Migranti : Sea Watch nelle acque di Siracusa. Di Maio : “Convocare ambasciatore Olanda” : La nave Sea Watch 3 con a bordo 47 Migranti soccorsi il 19 gennaio è entrata nelle acque territoriali italiane e torna a divampare la polemica. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninellichiama in causa l’Olanda poiché sull’imbarcazione “c’è una bandierina olandese che sventola” e il vicepremier Luigi Di Maiorilancia e chiede “di convocare immediatamente l’ambasciatore olandese“. L’imbarcazione della ong ...

Migranti Sea Watch - Di Maio : «Convocare l’ambasciatore olandese» Salvini : «Nessuno spazio in Italia» : I vicepremier sulla stessa linea: no allo sbarco sulle coste siciliane della nave da 7 giorni nel Mediterraneo con 47 Migranti

Migranti - Sea Watch 3 in acque italiane. I 5 stelle : "Se ne occupi l'Olanda" : La nave Sea Watch 3 , nel bel mezzo di una tempesta, e della polemica politica ,, è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata a un miglio a largo delle coste di Siracusa. L'ingresso, ...

Migranti - Sea Watch in acque italiane : La nave è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa, a nord di Punta Maglisi. Il sindaco di Siracusa ha dato la disponibilità ad accogliere i Migranti

Migranti - Di Maio : Sea Watch - convocare subito ambasciatore olandese : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti - Sea Watch in acque italiane Consentito l’ingresso causa maltempo : La nave è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa, a nord di Punta Maglisi. Il sindaco di Siracusa ha dato la disponibilità ad accogliere i Migranti

Migranti - Minniti : No emergenza. 47 Sea Watct? Grande Paese li accoglie : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti - la Sea Watch in acque italiane - Toninelli : 'Ci può pensare l'Olanda' : La nave Sea Watch è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata a un miglio dalle coste di Siracusa . Lo ha riferito la guardia costiera, precisando che l'ingresso è stato consentito a ...

Il governo ha autorizzato l’entrata in acque territoriali italiane della nave Sea Watch 3 con a bordo 47 Migranti - a causa delle cattive condizioni meteo : Il governo ha autorizzato l’entrata nelle acque territoriali italiane della nave Sea Watch 3 con a bordo 47 migranti soccorsi di fronte alla Libia sette giorni fa. L’ingresso, ha fatto sapere la Guardia costiera italiana, è stato consentito a causa

Migranti - Sea Watch in acque italiane per il maltempo : ... in base agli art.10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell'autorità politica».