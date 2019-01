Migranti | dal mondo della cultura un appello per le stragi nel Mediterraneo

Sea Watch - la nave con 47 Migranti è nelle acque di Siracusa : “Autorizzata dalla Guardia costiera per condizioni del mare” : La nave Sea Watch 3 è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa, a 1 miglio (2 km) a nord di punta Maglisi. L’ingresso, secondo quanto si apprende dalla Guardia costiera italiana, è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 migranti che si trovano a bordo, ormai da 7 giorni, e della stessa imbarcazione, che ora è affiancata da motovedette ...

Camilleri sui Migranti : 'I porti sono spesso la riva sognata dalla gente' (VIDEO) : Andrea Camilleri torna a manifestare il suo punto di vista su quello che è il momento politico italiano, puntando la lente d'ingrandimento su quanto racconta l'attualità. Il riferimento va naturalmente allo sgombero di Castelnuovo che lui stesso ha definito "persecutorio". Il suo pensiero è stato espresso attraverso un'intervista rilasciata a Fanpage.it. Camilleri parla dello sgombero di Castelnuovo Camilleri si è allineato a quanti, nelle ...

La nave Sea Watch sta cercando riparo dal maltempo con a bordo 47 Migranti che non vuole nessuno : La nave Sea Watch, dell’omonima ong tedesca che soccorre i migranti nel mar Mediterraneo, sta cercando riparo dal maltempo con 47 migranti a bordo da cinque giorni. In questo momento si trova al limite delle acque territoriali italiane, al largo

"La Sea Watch vada in Francia" - porti chiusi per 47 Migranti in fuga dal Medicane : La nave dell'ong tedesca Sea Watch in balia del "Medicane" si è portata al largo della Sicilia con 47 migranti a bordo...

Migranti - la Sea Watch si muove verso Lampedusa per cercare riparo dalla tempesta. Salvini 'Una provocazione' : Onde alte sette metri almeno per 48 ore, raffiche di vento a 70 chilometri l'ora. La Sea Watch 3, da cinque giorni nel Mediterraneo con i 47Migranti salvati che nessun paese vuole, si dirige verso ...

Migranti - la Sea Watch si muove verso Lampedusa per cercare riparo dalla tempesta. Salvini : "Una provocazione" : La nave con 47 persone a bordo soccore cinque giorni fa in balìa di onde alte sette metri. Il ministro dell'Interno pronto a mandare viveri e medicine ma non a concedere l'approdo.

Migranti - dal Cara di Castelnuovo di Porto - arrivano nel teramano 30 Migranti : Teramo - I primi 30 dei 503 migranti sono partiti ieri alle ore 12, a bordo di uno dei tre pullman, dalla struttura del Cara di Castelnuovo di Porto e sono arrivati nella provincia di Teramo verso le 15. Teramo e Campobasso le prime destinazioni. Nella provincia di Teramo è arrivato il pullman che ha lasciato, per il momento, in alcune destinazioni temporanee i trenta richiedenti asilo. Anche se in mattinata, assicura la Prefettura, avranno ...

Dove andranno i Migranti sgomberati dal Cara di Castelnuovo di Porto : Un centinaio di migranti richiedenti asilo è stato trasferito dal Cara di Castelnuovo di Porto. I primi 30 erano partiti il 22 gennaio, mentre il giorno dopo tre pullman ne hanno portati 75 rifugiati (maschi singoli e donne singole) in destinazione Molise, Marche e Abruzzo. La partenza è avvenuta in un clima di forte tensione. Rossella Muroni, deputata di Leu, ha bloccato l'uscita di un pullman con i migranti ...

Non solo Castelnuovo. Ecco i Migranti lasciati per strada dal decreto Salvini : I migranti che il decreto sicurezza ha reso all'improvviso irregolari, rimuovendo la protezione umanitaria, fino a oggi erano solo un numero – circa 60mila persone secondo l'Ispi – frutto di stime e previsioni, contestato dal governo perché giudicato infondato. Il caso del Cara di Castelnuovo di Por

Migranti - la Germania esce dalla missione Sophia : Arriva dritto da Berlino l’annuncio che la Germania sospenderà, almeno momentaneamente, la sua partecipazione alla missione Sophia che dal 2015 si occupa di gestire i flussi migratori e contrastare il traffico di esseri umani nel Mediterraneo. Il Ministero della Difesa tedesco ha annunciato che non saranno inviate altre navi né nel canale di Sicilia né davanti alla costa libica fino a quando non saranno chiariti meglio i compiti della missione. ...

Castaldo attacca la Francia sui Migranti : 'Ci chiamano lebbrosi - poi si scandalizzano' : Sono parole pesanti quelle con cui il vice presidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo entra a gamba tesa in quello che è un vero e proprio caso diplomatico tra Italia e Francia. Il vice presidente del Parlamento Europeo ha scelto la trasmissione "Ho scelto Cusano - Dentro la Notizia" per esprimere il proprio punto di vista su una vicenda nata dalle famose dichiarazioni di Di Maio che accusavano il paese transalpino di approfittare ...

La deputata Muroni blocca il pullman con i Migranti in uscita dal Cara di Castelnuovo di Porto : Articolo aggiornato alle ore 15,00 del 23 gennaio 2019. Rossella Muroni, deputata di Leu, ha bloccato l'uscita di un pullman con i migranti che stavano lasciando il C.a.r.a di Castelnuovo di Porto. Il mezzo, a quanto si apprende, è stato costretto a rientrare. La deputata si è messa davanti al pullman in uscita dal centro fra gli applausi della folla presente. Sul profilo twitter della parlamentare, è pubblicata una foto che la ...

Roma - deputata Leu blocca pullman di Migranti in uscita dal Cara : Rossella Muroni si è piazzata davanti al mezzo: il suo gesto simbolico è stato applaudito dalle persone presenti davanti alla struttura

Migranti - la deputata Muroni blocca il bus in partenza dal Cara di Castelnuovo - FOTO : Sono riprese stamattina le operazioni di sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma, iniziate ieri mattina col trasferimento di un primo gruppo di richiedenti asilo in altre strutture fuori dal Lazio, tra le proteste dei cittadini e delle autorità locali, a cominciare dal sindaco e dal parroco locale.Stamattina le proteste si sono fatte più feroci rispetto alla marcia silenziosa di ieri e la deputata Rossella Muroni, per ...