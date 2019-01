Meghan e Harry non seguiranno i precedenti reali | nessuna tata per l' erede ci pensa

Meghan Markle - il nuovo addetto stampa fa tremare Harry : Meghan Markle ha assunto un nuovo addetto stampa che dovrà mantenere le relazioni coi media, soprattutto in vista dell’arrivo del royal baby in primavera. Si tratta di Christian Jones. Come riporta il Sun, l’indiscrezione è trapelata quando Meghan è stata sorpresa con il nuovo assistente mentre uscivano da un ristorante italiano di Notting Hill. Il ruolo ufficiale per cui è stato assunto Jones è vice responsabile delle comunicazioni ...

Ora Meghan ed Harry preparano la stanza gender-free per il figlio : L'arrivo del primo figlio di Meghna Markle e del Principe Harry è previsto per il mese di aprile, ma da tempo, fervono i preparativi per l'arrivo del nascituro. Come riporta il Daily Mail, il Frogmore ...

I bookmaker britannici sognano una principessina ...

Meghan Markle non si ferma. La duchessa del Sussex al sesto mese di ...

Royal Baby : Meghan e Harry preparano una cameretta vegan e gender-free per l'erede : Fervono i preparativi per l'arrivo del Royal Baby, figlio del principe Harry e di Meghan Markle. La nascita del piccolo reale è attesa per il mese di aprile e, proprio in questi giorni, i duchi di Sussex stanno allestendo la cameretta che accoglierà il piccolo reale nella magnifica Frogmore House, la residenza che Meghan e Harry stanno ristrutturando a trenta chilometri da Londra. Nel complesso, la ristrutturazione della residenza ...

Harry e Meghan - possibili madrine e padrini del prossimo royal baby : Serena WilliamsPriyanka ChopraEugenie di YorkJessica MulroneyTom InskipCharlie Van StraubenzeeNicholas e Alice Van CutsemMisha NonooMark DyerBenita LittJake WarrenWilliam e Kate?Passano i giorni e l’arrivo del prossimo royal baby si avvicina sempre di più. Il primogenito di Harry e Meghan nascerà molto probabilmente all’inizio di aprile, così c’è chi si è portato avanti e ha già stilato una lista di papabili padrini e madrine. Secondo People, ...

A portargli via il titolo di «bebè più atteso del 2019» ci hanno provato ...

Meghan Markle - perché non riuscirà a dividere William e Harry : Meghan Markle non riuscirà a dividere William e Harry, parola di Paul Burrell, l’ex maggiordomo di Lady Diana. L’uomo ha conosciuto i nipoti della Regina Elisabetta sin da quando erano piccolissimi. Li ha visti crescere e sa bene qual è il legame che li unisce, soprattutto da quando Lady Diana è scomparsa tragicamente. Dopo quel maledetto 31 agosto 1997, William e Harry si sono ripromessi di sostenersi a vicenda e da quel momento non ...

Meghan ed Harry rinunciano al rifugio nell’Oxfordshire : troppe spese : Sono sincronizzatiStanno bene insiemeSono pazzi l'uno dell'altraSono spontaneiAnche i reali pagano. Cosa, questa, che Meghan Markle e il principe Harry si sarebbero stufati di fare. Il duca e la duchessa di Sussex sarebbero pronti a rinunciare al meraviglioso cottage nelle Cotswolds, le cui spese sarebbero diventate insostenibili. LEGGI ANCHEMeghan mani bucate (con i soldi di Carlo) La magione, una sorta di fattoria risalente al XVIII secolo, è ...

Le storie della settimana (14-18 gennaio)Le storie della settimana (14-18 gennaio)Le storie della settimana (14-18 gennaio)Le storie della settimana (14-18 ...

Meghan Markle - icona di stile coi milioni di Harry e i look di Diana : Meghan Markle in pochi mesi dal matrimonio con Harry si è imposta come icona di stile reale. I suoi look hanno spesso fatto impallidire la cognata Kate Middleton, anche se le sue scelte hanno sempre apertamente sfidato il dress code non scritto della Corte, ma fortemente voluto dalla Regina Elisabetta. Solo nel 2018, per realizzare il suo guardaroba da Duchessa del Sussex, sono state spese 400mila sterline, circa 450mila euro. Soldi che si sono ...

Anno nuovo, cartolina nuova. Harry e Meghan rispondono agli auguri di ...