Marsiglia-Lilla interrotta | ecco il motivo

calcioweb.eu

: Marsiglia Lilla sospesa per lanci di petardi sui giocatori..proprio oggi che dicevamo che Francia il pubblico è più… - Andrea55912540 : Marsiglia Lilla sospesa per lanci di petardi sui giocatori..proprio oggi che dicevamo che Francia il pubblico è più… - ETGazzetta : #Ligue1 , #Marsiglia - #Lilla : scoppia un petardo in campo, gara interrotta #OMLOSC - CalcioWeb : #MarsigliaLilla interrotta, ecco il motivo -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)il– Si sta giocando un match importante valido per la Ligue 1, in campo, il risultato momentaneo è 0-1 per la squadra ospite in un match che ha dato grosse emozioni. Poi la partita è stataper un petardo esploso in campo e lanciato dalle tribune, la decisione immediata dell’arbitro è stata quella di interrompere il match. Una situazione che ha rovinato lo spettacolo fino a quel momento in campo.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloilCalcioWeb.