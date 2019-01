Marco Maddaloni | figli | età e altezza Chi è il judoka | Isola dei famosi

Marco Maddaloni e la figlia neonata : “Ho avuto una gran paura per lei” : Marco Maddaloni e la figlia neonata Giselle: grande paura per lo sportivo Marco Maddaloni, il popolare judoka dell’Isola dei Famosi, è diventato padre per la seconda volta. Lo scorso ottobre è nata Giselle, frutto dell’amore con la moglie Romina Giamminelli. La coppia ha anche un altro figlio, il piccolo Giovanni, che ha due anni. La […] L'articolo Marco Maddaloni e la figlia neonata: “Ho avuto una gran paura per ...