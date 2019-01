Marco Baldini a un passo dal suicidio. Dramma e confessione : "Mi ha offerto un gin tonic e mi ha salvato" : Marco Baldini come non lo avete mai visto. In un’intervista inedita al settimanale Nuovo il conduttore radiofonico ha confessato di aver passato una fase molto travagliata della sua vita durante la quale ha anche pensato al suicidio. “Poi però è arrivato quel gin tonic offerto da Aurora”, la sua nuo

Marco Baldini ho pensato al suicidio Aurora mi ha salvato la vita : Marco Baldini durante un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” ha raccontato:«Vorrei una nuova dignità professionale. Non chiedo di diventare ricco, ma soltanto di avere una nuova possibilità», superati i problemi del gioco d’azzardo Marco Baldini è in cerca di un rilancio e presto potrebbe tornare in tv con una nuova trasmissione. Tutto gli risulta più semplice perché al suo fianco c’è la fidanzata Aurora: “Con lei siamo inseparabili”. ...

“Marco Baldini da fallito a milionario con i Bitcoin” è una fake news. Lui : “Tutto falso non abboccate - è una truffa” : “Marco Baldini da fallito a milionario: ha guadagnato 2,3 milioni di euro con i Bitcoin“. Così titola l’articolo di un portale online che promette guadagni facili a chiunque con la moneta virtuale, senza alcuna competenza finanziaria, utilizzando la popolarità di Marco Baldini. “Per dimostrare la potenza della piattaforma, Marco ha convinto Francesca Fialdini a depositare €250 in diretta tv”, si legge ...

