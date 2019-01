Mancata bonifica Ilva | Corte europea diritti condanna Italia

ilfogliettone

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Ladeidell'uomo ha stabilito all'unanimità che i responsabili dell'accieriadi Taranto e le autorità competentine hanno violato l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e l'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzionesuumani, per la persistenza della situazione di pericolo per l'ambiente e la salute umana della popolazione nelle aree vicine agli impianti, per l'inefficacia dei rimedi presi a livello locale.Lanon ha ritenuto invece di considerare la violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita), che pure era stata denunciata dai 180 cittadini dell'area più esposta al rischio ambientale (Taranto, e i comuni di Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola) che avevano presentato il ricorso. Laha ritenuto che la persistenza della situazione d'inquinamento ambientale ha messo in ...