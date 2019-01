Manca meno di un metro e si arriverà al pozzo di Julen

85 app in meno sul Play Store grazie ai ricercatori di Trend Micro : non ne sentiremo la Mancanza : Una di esse, che simulava un telecomando per televisori, è stata scaricata dal Play Store più di cinque milioni di volte nonostante recensioni poco felici L'articolo 85 app in meno sul Play Store grazie ai ricercatori di Trend Micro: non ne sentiremo la mancanza proviene da TuttoAndroid.