Maltempo Trento | “Vicinanza alla montagna che resiste”

meteoweb.eu

: Giunta provinciale di Trento a Bresimo in Val di Non: - lavocedelne : Giunta provinciale di Trento a Bresimo in Val di Non: - lavocedelne : Trento, Commissione speciale maltempo: la parola ai tecnici. Prossimo sopralluogo in Val di Sole e Rendena il primo… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Continua nei #boschi trentini il recupero dei tronchi abbattuti -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Proseguono le riunioni della Giunta provinciale dinei territori più colpiti dall’eccezionale ondata didello scorso ottobre. Oggi è stata la volta di Bresimo, comune della val di Non di circa 250 abitanti, nel cuore della catena delle Maddalene, che comprende le frazioni di Baselga, Bevia, Fontana e Fontana Nuova.La seduta è iniziata con i saluti del sindaco Mara DTorre, assieme al vicesindaco Iva DTorre e all’assessore Nicola Arnoldi. Il presidente della Provincia autonoma di, Maurizio Fugatti, ha ringraziato il Comune per l’ospitalità spiegando il significato delle visite che la Giunta sta facendo, settimana dopo settimana, nei diversi ambiti territoriali.“Sappiamo che questo è stato uno dei comuni della valle di Non più colpiti daldello scorso ottobre e siamo venuti a portare la vicinanza delle istituzioni ad ...