Maltempo Bari | consiglieri regionali | “Piove nel nuovo palazzo della Regione”

Maltempo in Puglia : freddo e venti forti in atto - albero schiaccia un'auto a Bari : A distanza di nemmeno 48 ore la Puglia sta facendo i conti con una nuova irruzione di aria fredda proveniente dall'est Europa, fortunatamente meno intensa della precedente. L'aria fredda, infatti,...

Maltempo : 24 voli cancellati e dirottati a Bari e Brindisi : Ventiquattro voli sono stati complessivamente cancellati o dirottati negli aeroporti pugliesi di Brindisi e Bari a causa del Maltempo . Sulle altre partenze si sono registrate fino a sei ore di ritardo. La neve che si sta abbattendo su gran parte della regione sta causando disagi non soltanto alla circolazione stradale, ma anche ad autobus, treni e aerei. Le Fal hanno soppresso le corse dei bus in partenza da Matera, Gravina, Altamura e Toritto; ...

Maltempo Puglia - il sindaco di Bari : “Strade percorribili ma usare l’auto solo se necessario” : “Al momento le strade in città sono tutte percorribili, ma in ogni caso è preferibile evitare di utilizzare l’auto se non è strettamente necessario” lo ha dichiarato il sindaco di Bari Antonio Decaro che sta monitorando la situazione insieme all’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso. “Sta nevicando e per precauzione stiamo continuando a spargere sale sui tratti in pendenza, sui ponti e sottopassi e anche ...