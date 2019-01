Macerata | chiesti i domiciliari per Luca Traini | l' avvocato | ' È sereno'

Blastingnews

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Condannato per strage aggravata dall'odio razziale e porto abusivo d'armi., candidato della Lega alle amministrative del 2017, è il ragazzo di 29 anni che lo scorso 3 febbraio ha seminato il panico in tutta. Una sparatoria in piena regola durante un normale sabato mattina di provincia. A causa del suo gesto 6 persone vengono ferite, sono tutti migranti., la richiesta degli arrestiIl 3 ottobre 2018 la corte d'Assise diemette la condanna di reclusione di 12 anni, 3 mesi di libertà vigilata e il risarcimento per tutte le vittime per. È di ieri, invece, la notizia dell'intenzione da parte dell'Giancarlo Giulianelli di chiedere l'istanza per gli arrestiper il suo assistito. "Ritengo che non ci sia più pericolosità sociale o che comunque sia molto scemata" queste le ragioni che spingono l'...