Macedonia Nord | Parlamento greco archivia contenzioso che durava da 27 anni  Tsipras

Grecia - via libera a Macedonia del Nord : 18.06 Il Parlamento greco ha approvato lo storico accordo sul nuovo nome della Macedonia, mettendo fine a una querelle diplomatica che contrapponeva i due Paesi da decenni. La modifica del nome in Macedonia del Nord apre la strada a Skopje all'ingresso nella Nato e nell'Ue. Due settimane fa, il Parlamento macedone aveva ratificato l'accordo con Atene e si attendeva il via libera dei deputati greci perché entrasse in vigore.