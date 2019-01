L' uscita del city builder strategico Anno 1800 slitta al mese di aprile

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Ligabue con un grande debutto in copertina : È ufficiale la data d'uscita del nuovo album di Ligabue, del quale si conosce già il titolo. Il rocker di Correggio ha così deciso di arricchire questo giovedì di grandi annunci con il giorno esatto del suo ritorno discografico con Start, del quale ha già rilasciato Luci D'America. Il nuovo album sarà spedito sul mercato a cominciare dall'8 marzo, per cui è certo il suo ritorno dopo Made in Italy che ha rilasciato come primo concept album ...

In uscita l'album colonna sonora del film 'Hitler contro Picasso e gli altri' : In occasione del Giorno della Memoria , 27 gennaio, , Sony Masterworks pubblicherà in tutto il mondo la colonna sonora originale composta, orchestrata e diretta da Remo Anzovino per il celebrato ...

Il remake di Resident Evil 2 regala un nuovo trailer prima dell’uscita : I non morti di Resident Evil 2 sono pronti a tornare dopo 20 anni. Era il gennaio del 1998 quando gli zombie della saga Capcom morsero la prima PlayStation. Ora risorgono ancora una volta per la gioia di tutti gli utenti PlayStation 4, Xbox One e PC. Il colosso di Osaka ha infatti messo in cantiere un remake del classico survival horror, già passato sotto la lente d'ingrandimento della stampa. Le prime recensioni di Resident Evil 2 remake ...

Brexit - messo a punto piano del Mef in caso di uscita senza accordo : Le misure - si legge nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - mirano ad assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità e la continuità operativa di mercati e intermediari ...

Inter - Nainggolan in uscita : clamoroso scambio con Ozil dell'Arsenal? (RUMORS) : Il giocatore che ha deluso maggiormente le attese in casa Inter in questa prima parte della stagione è stato Radja Nainggolan. Sabato scorso contro il Sassuolo il centrocampista belga è partito ancora una volta dalla panchina, mostrando una forma fisica quantomeno precaria. Il tecnico nerazzuro, Luciano Spalletti, qualche settimana fa aveva dichiarato come il giocatore debba cominciare a mettere l'Inter davanti a tutto visto che ci sono almeno ...

Brexit - avanti tutta della Premier May sull'uscita con "deal" : La Premier britannica Theresa May torna a scagliarsi contro l'ipotesi di Brexit "No deal" ventilata dall'opposizione. Lo ha ribadito una question time alla camera dei Comuni, rispondendo alle ...

Ariana Grande ha svelato la tracklist del nuovo album “Thank U - Next” in uscita a febbraio : 12 canzoni The post Ariana Grande ha svelato la tracklist del nuovo album “Thank U, Next” in uscita a febbraio appeared first on News Mtv Italia.

'Bianco Letale' - confermata l’uscita italiana del nuovo libro di Robert Galbraith : Robert Galbraith è lo pseudonimo della scrittrice J. K. Rowling, meglio nota per la saga del maghetto Harry Potter. L’autrice volle fingersi un autore emergente per avere un riscontro dalla critica, senza che fosse influenzata dai suoi lavori precedenti. Il libro ebbe un discreto successo ma quando il New York Times rivelò la vera identità dietro Robert, il romanzo divenne un successo mondiale. Nonostante sia ormai nota a tutti la sua vera ...

Autostrada A1 - chiusura notturna per l'uscita della stazione di Casalpusterlengo : Precipita dal terzo piano, muore un operaio 3 Ciclista travolto e ucciso, chiesti due anni per l'automobilista 4 Ai domiciliari viene sorpreso in compagnia di una coimputata, 22enne finisce in carcere ...

I BTS annunciano l’uscita del loro primo libro “The Notes 1” : A marzo! The post I BTS annunciano l’uscita del loro primo libro “The Notes 1” appeared first on News Mtv Italia.