L’Orologio dell’Apocalisse | gli scienziati svelano quanto manca alla fine del mondo

L’Orologio dell’Apocalisse segna ancora 2 minuti alla mezzanotte : ecco perché l’”orario” non è cambiato dallo scorso anno : Fondato nel 1945 dagli scienziati dell’Università di Chicago che hanno contribuito a sviluppare le prime armi atomiche nel Manhattan Project, il Bulletin of the Atomic Scientists ha creato l’”Orologio dell’Apocalisse” 2 anni dopo, utilizzando l’immagine dell’Apocalisse (la mezzanotte) e quella dell’esplosione nucleare (il contro alla rovescia fino a zero) per comunicare le minacce all’umanità e al pianeta. La decisione di spostare in avanti o ...