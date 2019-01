LIVE Sport | DIRETTA 25 gennaio | risultati e aggiornamenti in tempo reale

LIVE Sport - DIRETTA 24 gennaio : Nadal implacabile - Del Fabbro oro juniores nel fondo! In campo l'Olimpia Milano in Eurolega : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport del 24 gennaio. Fari puntati sugli Australian Open di tennis. : Oggi si giocheranno le semifinali f

LIVE Sport - DIRETTA 24 gennaio : Nadal implacabile - Del Fabbro oro juniores nel fondo! In campo l’Olimpia Milano in Eurolega : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport del 24 gennaio. Fari puntati sugli Australian Open di tennis. : Oggi si giocheranno le semifinali femminili: si comincia alle 4.00 con la sfida tra Petra Kvitova e Danielle Collins e successivamente toccherà a Naomi Osaka contro Karolina Pliskova. Oltre alle due partite femminili, si disputerà anche la prima semifinale maschile (ore 9.30), che metterà di fronte Rafa Nadal e Stefanos ...

LIVE Sport - DIRETTA 24 gennaio : Nadal implacabile - Del Fabbro oro juniores nel fondo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport del 24 gennaio. Fari puntati sugli Australian Open di tennis. : Oggi si giocheranno le semifinali femminili: si comincia alle 4.00 con la sfida tra Petra Kvitova e Danielle Collins e successivamente toccherà a Naomi Osaka contro Karolina Pliskova. Oltre alle due partite femminili, si disputerà anche la prima semifinale maschile (ore 9.30), che metterà di fronte Rafa Nadal e Stefanos ...

LIVE Sport - DIRETTA 24 gennaio : tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale. Nadal mostruoso - semifinale azzurra tra gli Juniores : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport del 24 gennaio. Fari puntati sugli Australian Open di tennis. : Oggi si giocheranno le semifinali femminili: si comincia alle 4.00 con la sfida tra Petra Kvitova e Danielle Collins e successivamente toccherà a Naomi Osaka contro Karolina Pliskova. Oltre alle due partite femminili, si disputerà anche la prima semifinale maschile (ore 9.30), che metterà di fronte Rafa Nadal e Stefanos ...

LIVE Sport - DIRETTA 24 gennaio : tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport del 24 gennaio. Fari puntati sugli Australian Open di tennis. : Oggi si giocheranno le semifinali femminili: si comincia alle 4.00 con la sfida tra Petra Kvitova e Danielle Collins e successivamente toccherà a Naomi Osaka contro Karolina Pliskova. Oltre alle due partite femminili, si disputerà anche la prima semifinale maschile (ore 9.30), che metterà di fronte Rafa Nadal e Stefanos ...

LIVE Sport - DIRETTA 23 gennaio : tutti gli aggiornamenti della giornata in tempo reale - Della Monica-Guarise terzi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport del 23 gennaio. Fari puntati sugli Australian Open di tennis. Oggi saranno completati i quarti di finale degli Australian Open: verranno infatti delineate le semifinali delle parti alte dei tabelloni di singolare. I match si giocheranno tutti sulla Rod Laver Arena: all’1.00 italiana apriranno le danze la nipponica Naomi Osaka e l’ucraina Elina Svitolina, mentre non prima ...

Lecce - mano pesante del giudice sportivo : squalificato LIVErani e 6mila euro di multa : Costa la squalifica l'allontanamento per proteste dalla panchina nel finale di gara contro il Benevento. Liverani non potrà essere accanto ai suoi nella trasferta di Salerno. Conto salato anche per la ...

LIVE Sport - DIRETTA 23 gennaio : tutti gli aggiornamenti della giornata in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport del 23 gennaio. Fari puntati sugli Australian Open di tennis. Oggi saranno completati i quarti di finale degli Australian Open: verranno infatti delineate le semifinali delle parti alte dei tabelloni di singolare. I match si giocheranno tutti sulla Rod Laver Arena: all’1.00 italiana apriranno le danze la nipponica Naomi Osaka e l’ucraina Elina Svitolina, mentre non prima ...

Scioperi trasporti 25-31 gennaio : treni - aerei e navi - a LIVEllo locale e nazionale : Vi saranno notevoli difficoltà per i pendolari di tutta Italia l’ultima settimana di gennaio. Problemi anche per chi deve viaggiare a lungo raggio, dal momento che gli aerei faranno uno sciopero generale nazionale di 24 ore. Perfino i traghetti si fermeranno in Sicilia, interrompendo la circolazione marittima verso tutte le isole e il continente. Sciopero nazionale del trasporto aereo L’elenco degli Scioperi dei trasporti di gennaio è abbastanza ...

LIVE Sport - DIRETTA 22 gennaio : Stefanos Tsitsipas in semifinale a Melbourne - attesa per Rafael Nadal : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 22 gennaio: si inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, mentre in serata spazio agli Sport di squadra. Ci saranno infatti i tornei di Champions League di badket volley e pallanuoto. Previsto anche un anticipo di Serie A1 femminile di pallanuoto: derby siciliano tra Catania e Torre del Grifo. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, ...

LIVE Sport - DIRETTA 22 gennaio : tutte le notizie e gli aggiornamenti di giornata in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 22 gennaio: si inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, mentre in serata spazio agli Sport di squadra. Ci saranno infatti i tornei di Champions League di badket volley e pallanuoto. Previsto anche un anticipo di Serie A1 femminile di pallanuoto: derby siciliano tra Catania e Torre del Grifo. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, ...

'Roma - è sempre bello' - LIVE di Coez il 28 maggio al Palasport : ... Coez torna sul palco il 28 maggio al Palazzo dello Sport con il live 'Roma, è sempre bello'. …

LIVE Sport - DIRETTA 21 gennaio : tutte le notizie di giornata in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi Sportivi del 21 gennaio. Si inizia una nuova settimana e gli Sport da seguire sono sempre diversi. Il focus spetterà agli Australian Open di tennis. Dopo la sorpresa dell’eliminazione del campione del 2018 Roger Federer, quest’oggi si completeranno i confronti validi per gli ottavi di finale della parte alta del tabellone maschile femminile. A dare il via alle danze ci ...

LIVE Sport - DIRETTA 20 gennaio : Italia sottotono negli invernali - attenzione a Tortu : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, domenica 20 gennaio: i inizia nella notte Italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, ma non va dimenticato il Tour Down Under di ciclismo, mentre in mattinata ecco un assaggio degli Sport invernali che ci terranno compagnia per gran parte della giornata. Nel pomeriggio spazio ancora agli Sport di squadra ed ai Mondiali di pallamano. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport ...