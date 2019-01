L' ex Lazio e Milan Stam rivela | ' Quando ero a Roma ho rifiutato il City'

Lazio-Juve a Guida - Milan-Napoli a Doveri : Arbitri, assistenti, IV ufficiali, V.A.R. e A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie A in programma domenica 27 gennaio alle 15. Atalanta-Roma: Calvarese di Teramo (Passeri-Manganelli/IV: Giua; var: Di Bello, avar: Bindoni); Bologna-Frosinone: Banti di Livorno (Posado-Tolfo/IV: Ghersini; var: Pairetto, avar: Liberti); Chievo-Fiorentina (ore 12.30): Chiffi di Padova (Preti-Fiore/IV: ...

Napoli-Lazio 2-1 - Ancelotti : 'Ora pensiamo al Milan' : Roma, 21 gen., askanews, - Il Napoli comincia bene il 2019, battendo 2-1 la Lazio e portandosi a -6 dalla Juve. Al San Paolo l'equilibrio si spezza al 34 , con Callejon che batte Strakosha sul primo ...

Treno deragliato sulla Milano-Chiasso a Carimate/ Ultime notizie - ritardi e cancelLazioni su tutta la linea : Treno merci delle ferrovie tedesche è deragliato dai binari a Carimate, si registrano ritardi e cancellazioni sulla linea Milano-Como-Chiasso

I botti di mercato - il Milan piazza il doppio colpo dopo l’addio di Higuain : clamorosa decisione del Genoa in attacco - nuovi innesti per Spal - Lazio e Napoli [FOTO] : 1/21 ...

Coppa Italia - le date dei quarti : sia Milan-Napoli che Inter-Lazio a San Siro : La Lega Serie A ha ufficializzato date e accoppiamenti per i quarti di finale della Coppa Italia 2018/19. L'articolo Coppa Italia, le date dei quarti: sia Milan-Napoli che Inter-Lazio a San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coppa Italia - Milan e Lazio ai quarti : Dopo la Lazio , anche il Milan accede ai quarti di finale di Coppa Italia. A regalare ai rossoneri il passaggio è una doppietta di Cutrone dopo una sfida tiratissima finita ai supplementari contro la ...

Risultati Coppa Italia / Diretta gol live score : Lazio a valanga - adesso tocca al Milan! - ottavi - 12 gennaio - : Risultati Coppa Italia: Diretta gol live score degli ottavi, oggi 12 gennaio sia giocano le prime tre partite con Lazio, Milan e Juventus subito in campo.

Coppa Italia - primi match del 2019 per Lazio - Juve e Milan : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Coppa Italia. Fari puntati su Bologna-Juve ma prima giocano Lazio e Milan : Con il calciomercato invernale in corso, c’è spazio per tornare in campo. Tre giornate con gli ottavi di finale di

Lazio - Milan e Juve in campo : sabato si parte con la Coppa Italia : Il campionato torna solo nel weekend del 19 e 20 gennaio, ma le vacanze per il calcio Italiano sono quasi finite. E non solo perché i calciatori stanno man mano tornando alle rispettive basi per ...

Inter-Milan per Milinkovic : 'A gennaio non lascia la Lazio' : Intanto Kezman , agente del centrocampista serbo, ha dichiarato al Corriere dello Sport : 'Al 100% non andrà via a gennaio, la Lazio ha bisogno di lui e lui ha bisogno della Lazio. La scorsa estate ...

Demi Moore - la riveLazione del massaggiatore di Milano : 'È venuta da me senza mutande' : Troppo magra, molto disinibita. Demi Moore vista molto da vicino da Manuel Martin , massaggiatore al lavoro sui corpi dei vip che hanno alloggiato tra 1996 e 2003 nei più prestigiosi hotel milanesi, ...

Il calciomercato del giorno – Nuovo centrocampista per Milan e Fiorentina - la bomba sulla Lazio : Il calciomercato del giorno – La Fiorentina piazza il primo colpo del mercato di gennaio: il club viola ha annunciato l’acquisto dell’attaccante colombiano Luis Fernando Muriel proveniente dal Siviglia, ex Udinese e Samp. Il calciatore è atteso Firenze già domani per le visite mediche, accordo raggiunto in prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra intorno ai 13-14 milioni di euro, superata la concorrenza del Milan. Muriel ...