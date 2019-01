Le notizie del giorno – Morta la donna della tragedia di Piazza San Carlo e la decisione

Ultime notizie Roma del 25-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e di 5 morti accertati e due feriti il bilancio di un incidente aereo tra un elicottero e un aereo da turismo al confine tra la Valle d’Aosta e la Francia in montagna le 5 Vittime sono state recuperate e dagli uomini del soccorso alpino ancora migranti in primo piano la nave Sea Watch entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata un miglio ...

Ultime notizie Roma del 25-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio Canavese alle acque territoriali italiane ed ancorata un miglio al largo delle Coste di Siracusa ingresso secondo quanto si apprende dalla guardia costiera italiana è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 stati che si trovano a bordo ormai da 7 giorni e della stessa imbarcazione la suocera affiancata da ...

Ultime notizie Roma del 25-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Toscanelli domani per ricordare 22 anni di Forza Italia saremo fra la gente in tutte le province italiane con i nostri zii lazzurri così su Facebook sestino Giacomini è responsabile regionali di Forza Italia il 26 gennaio 1994 in TV la discesa in campo di Silvio Berlusconi è morta questa mattina all’ospedale CTO di Torino Maria amato 65 anni calpestato dalla ...

Ultime notizie Roma del 25-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Pedrelli i carabinieri del comando provinciale di Viterbo sono impegnati oggi in un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Roma su richiesta della dda di Roma che dispone l’arresto di 13 sono indagate a vario titolo per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso numerose perquisizioni in corso accertata l’esistenza di ...

L’orologio che segna quanto manca alla fine del mondo ha brutte notizie : (Foto: Mark Wilson/Getty Images) Le lancette del Doomsday Clock sono state aggiornate a due minuti alla mezzanotte. Ad annunciarlo è il Bulletin of the Atomic Scientists (ente senza scopo di lucro formato da un consiglio di esperti che comprende ben 14 premi Nobel) secondo cui l’Orologio dell’apocalisse – una metafora inventata dalla stessa organizzazione durante la Guerra Fredda e usata per quantificare il pericolo di una ipotetica ...

Ultime notizie Roma del 25-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione per l’informazione dal mondo in studio Roberta Frascarelli La talpa va fatta cosa più non parla che parla Spero arrivi questo benedetto studio costi-benefici dico io non ho visto neanche una pagina lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini al programma Povera patria in onda su Rai 2 in seconda serata se i costi saranno superiori e benefici la TAV non si farà Non per ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - pronti 10 milioni per il giovane Aurelien Tchouameni del Bordeaux : Calciomercato Milan, Ultime notizie: si vaglia l'operazione Tchouameni del Bordeaux. I rossoneri sarebbero pronti a mettere 10 mln per il centrocampista.

CALCIOMERCATO NAPOLI / Ultime notizie : Fornals e Lobotka per il centrocampo del futuro : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Allan sempre più vicino al Paris Saint German. Due possibili nomi a centrocampo sono Fornals e Lobotka.