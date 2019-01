L' appello pro migranti | Non siamo pesci firmato dai vip

Magistratura - pg Cassazione : “Troppe toghe sotto inchiesta. Fiducia cala”. Dati : 25% dei processi prescritti in appello : Continua a ridursi il contenzioso civile mentre si allungano i tempi dei procedimenti penali. E un quarto dei processi si prescrive in appello. Sono i numeri della giustizia italiana contenuti nel discorso tenuto dal presidente della Cassazione, Giovanni Mammone, per l’apertura dell’Anno giudiziario. Approfittando della presenza delle massime cariche dello Stato, il procuratore generale della Suprema corte, Riccardo Fuzio, ha colto per ...

Brexit - Hammond : Ue potrebbe consentire un compromesso. appello della Regina per un accordo : Hammond dice anche che ci sarebbero «intoppi molto gravi» per l'economia e i commerci del Paese in caso di quel divorzio 'no deal' da Bruxelles che per ora May si ostina a non voler togliere a priori ...

Expo - Sala prosciolto in appello per abuso d'ufficio : E' stato prosciolto anche dalla corte d'appello di Milano, il sindaco, Giuseppe Sala, ex commissario Expo, dall'accusa di abuso d'ufficio per l'appalto del verde nel cantiere dell'Esposizione ...

Expo - appalti verde : Sala prosciolto anche in appello : La Corte d'Appello di Milano ha confermato il proscioglimento del sindaco Giuseppe Sala che era accusato di abuso di ufficio per presunte irregolarità Segui su affaritaliani.it

Arbitri - Nicchi : 'Pronti a impugnare la decisione della Corte d'appello sulla riammissione di Gavillucci' : ... hanno raggiunto la serie A, come Gavillucci, o sono stati avvicendati prima, accettando il verdetto del campo con le valutazioni degli osservatori arbitrali e dei designatori; al mondo del calcio, ...

Conti Lega - appello : "Non luogo a procedere per Bossi e il figlio" | Belsito : "Io col cerino in mano" : Renzo Bossi ringrazia Salvini e il partito. La decisione del Carroccio di non presentare querela nei suoi confronti ha di fatto bloccato il processo

Fondi Lega - Belsito condannato a 1 anno e 8 mesi in appello : per Bossi non luogo a procedere : La Corte d'Appello di Milano ha condannato a un anno e 8 mesi l'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, in merito all'inchiesta sui Fondi del Carroccio. Non luogo a procedere, invece, per Umberto Bossi e il figlio Renzo: la Lega aveva querelato solamente Belsito, risparmiando così l'ex leader del partito.Continua a leggere

L’appello di Donald Trump ai Democratici : “Protezione ai dreamer in cambio del muro col Messico” : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto un messaggio alla nazione appellandosi ai Democratici per trovare un compromesso sulla questione della costruzione del muro col Messico. Trump propone di offrire protezione e tutele per i dreamer, migranti arrivati con genitori irregolari nel Paese, in cambio dei finanziamenti per costruire la barriera al confine. Ma i Democratici rifiutano.Continua a leggere

Emanuela Tittocchia appello a Mariano Catanzaro : “Riproviamoci” : Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzao stavano insieme ma si sono lasciati per colpa di Biagio D’Anelli Brusca rottura tra Emanuela Tittocchia e l’ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro. Le due si stavano frequentando dallo scorso novembre, ma a Capodanno hanno avuto un brutto litigio che li ha allontanati. Un litigio nel quale c’entra […] L'articolo Emanuela Tittocchia appello a Mariano Catanzaro: ...

Cooperazione : l'appello di Rabat per la promozione dei diritti umani nel mondo arabo : Rabat, 18 gen 08:47 - , Agenzia Nova, - Una conferenza internazionale organizzata ieri a Rabat dalla Camera dei consiglieri , Senato, chiede la promozione dei diritti umani nel mondo... , Mar,

Cina : prosegue campagna contro la corruzione - Xi rivolge nuovo appello alla disciplina nel Partito : Il presidente cinese, Xi Jinping, ha commentato il mese scorso lo stato del processo di riforma e apertura dell'economia nazionale, riconoscendone... Il presidente cinese ha dichiarato che la Cina "...

Processo Foodora - Corte d’appello accoglie il ricorso degli ex rider : Non lavoratori autonomi ma eteroorganizzati, che vanno pagati secondo il contratto della logistica previsto per i fattorini. Per la prima volta in Italia la Corte d’Appello di Torino ribalta la sentenza del caso Foodora e da, almeno in parte, ragione ai rider che lavoravano per la multinazionale del food delivery....

Al via processo d'appello per gli ex riders licenziati da Foodora : In primo grado il giudice ha respinto il loro ricorso contro il licenziamento, dopo le proteste per la mancanza di tutele. 'Sono lavoratori autonomi' si legge nella sentenza -

Derivati - entro 45 giorni sentenza d'appello processo Morgan Stanley : Arriverà entro 45 giorni la sentenza d'appello della Corte dei conti nel processo sui Derivati stipulati dal ministero dell'Economia con la banca americana Morgan Stanley.