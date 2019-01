L' appello della Sea Watch alla politica | Aprite i vostri porti e i vostri

Brexit - Hammond : Ue potrebbe consentire un compromesso. appello della Regina per un accordo : Hammond dice anche che ci sarebbero «intoppi molto gravi» per l'economia e i commerci del Paese in caso di quel divorzio 'no deal' da Bruxelles che per ora May si ostina a non voler togliere a priori ...

Emiliano Sala - il disperato appello della sorella : 'Riprendete le ricerche' - un pesantissimo sospetto : La polizia inglese, ieri, ha comunicato di non aver più speranze di ritrovare l'aereo che trasportava il calciatore argentino Emiliano Sala da Nantes a Cardiff, la sua nuova squadra. Il velivolo era ...

Migranti - dal mondo della cultura un appello per le stragi nel Mediterraneo : Lo hanno chiamato «Non siamo pesci» e in poche ore l'appello di Luigi Manconi e Sandro Veronesi a favore dei Migranti ha raccolto oltre seicento firme. Non firme qualunque, c'è davvero tutto il mondo della cultura e dello spettacolo in calce a quel documento dove si chiede di instituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi del Mediterraneo e di realizzare una missione in ...

Emiliano Sala - l'appello in lacrime della sorella. Il video - Sky TG24 - : "So che sono ancora vivi e che ci stanno aspettando", dice Romina Sala, in lacrime. l'appello arriva dopo che i soccorritori hanno interrotto le ricerche del piccolo aereo, con a bordo il giocatore e ...

'Non chiudete la Sala Trevi' - appello dell'associazione 100autori al Ministero della Cultura e al Comune di Roma : Ministero della Cultura e Comune di Roma trovino una soluzione per il Cinema Trevi di Roma, che chiuderà i battenti il prossimo 28 febbraio. È l'appello dell'associazione 100autori che sottolinea: 'La ...

Emiliano Sala - l'appello della famiglia : 'Vi prego - continuate a cercarli' : l'appello, commovente, arriva dalla sorella di Emiliano, Romina Sala , che all'esterno del St David's Hotel di Cardiff ha incontrato la stampa rivolgendo a tutto il mondo la sua preghiera per ...

Arbitri - Nicchi : 'Pronti a impugnare la decisione della Corte d'appello sulla riammissione di Gavillucci' : ... hanno raggiunto la serie A, come Gavillucci, o sono stati avvicendati prima, accettando il verdetto del campo con le valutazioni degli osservatori arbitrali e dei designatori; al mondo del calcio, ...

Dramma Emiliano Sala - l’appello accorato della fidanzata : “so che sei forte - ti stiamo aspettando” : Berenice Skhair, fidanzata di Emiliano Sala, affida il suo accorato appello a Instagram: le prime parole della giovane ragazza dopo la scomparsa del calciatore italo-argentino “Indagate per favore, non smettete di cercarlo!!!”: inizia così l’accorato appello della fidanzata di Emiliano Sala, calciatore italo-argentino disperso con il suo aereo mentre si stava dirigendo da Nantes a Cardiff. Berenice Skhair, compagna ...

Carmen Sandiego - tornano i 'colpi' della ladra dal cappello Fedora : ... e braccata tanto dalla polizia quanto dai suoi stessi ex amici, il suo unico scopo diventa quello di mettere i bastoni fra le ruote all'organizzazione criminale per riportare la giustizia nel mondo.

appello all'intelligenza : serve una rivoluzione della ragione che ci restituisca libertà : ... della videocrazia, degli algoritmi per mezzo dei quali pensieri e idee vengono fabbricati e distribuiti come qualunque altra merce ; domina il branding della politica, cioè non si lavora più sui ...

Squalifica Koulibaly – Ricorso rifiutato - le motivazioni del presidente della Corte d’appello Figc : Rigettato il Ricorso di Koulibaly per le due giornate di Squalifica: il presidente della Corte d’appello Figc spiega le motivazioni della decisione “Tutta la mia solidarietà alla persona per i cori, ma serve il rispetto delle regole. Le regole non le possono cambiare i giudizi“. Lo dice Piero Sandulli, presidente della Corte d’appello della Figc, in merito alla decisione di non accogliere il Ricorso del Napoli, ...

Napoli - la Corte Federale d’appello della Figc respinge il ricorso : Koulibaly salterà il match con la Lazio : Il tribunale Federale ha respinto il ricorso del club azzurro, mantenendo così la squalifica del difensore che non potrà dunque scendere in campo con la Lazio Kalidou Koulibaly non scenderà in campo nel match tra Napoli e Lazio, in programma domenica sera al San Paolo. La Corte Federale d’appello della Figc ha deciso di non accogliere il ricorso del club azzurro, mantenendo dunque le due giornate di squalifica comminate al senegalese ...

Francesco Pio scomparso a Foggia da 72 ore. L'appello disperato della mamma : Francesco Pio Tomaiuolo, un ragazzo di 15 anni, è scomparso da 72 ore. La madre Anna ha lanciato un appello al figlio scomparso attraverso le pagine di Foggia Today per provare a...