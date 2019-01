Landini | In Italia corriamo rischio di fascismi

Landini : con Salvini Italia va indietro : 14.03 "La Resistenza non è finita e la dobbiamo continuare tutti insieme". Così il neosegretario Cgil Landini dal palco dell'assemblea di Bari. "Noi vogliamo essere il sindacato del cambiamento, vogliamo cambiare davvero il Paese, non come sta facendo Salvini che ci sta portando indietro", ha detto. Poi: appena eletto sono andato a un'assemblea Anpi per dire che dobbiamo continuare la resistenza contro il fascismo. E andremo al Cara, "sia ...