Landini eletto e subito in visita al Cara di Bari | La Cgil sta con le persone che

Cgil - Maurizio Landini eletto segretario generale : sì dal 92.7% : Camusso chiede, infatti, chiede a Landini di cancellare qualsiasi ambiguità nel rapporto con la politica. Ma Landini più di una volta dice di non voler fondare un nuovo partito. In molti se lo ...

Cgil - Maurizio Landini eletto segretario generale : “Serve sindacato forte e unito” : Maurizio Landini è stato eletto segretario generale della Cgil: succederà a Susanna Camusso. Il suo obiettivo è quello di "guidare una Cgil unitaria e dare continuità a quello che abbiamo fatto in questi anni. La Cgil o è una o non è, o è plurale o non è". Nominati vice-segretari Vincenzo Colla e Gianna Fracassi.Continua a leggere