Landini: con Salvini Italia va indietro

: Tanti auguri caro Maurizio #Landini alla guida della #Cgil con la stessa determinazione unità, coraggio e spirito… - BentivogliMarco : Tanti auguri caro Maurizio #Landini alla guida della #Cgil con la stessa determinazione unità, coraggio e spirito… - VauroSenesi : #Vauro #24gennaio Maurizio #Landini nuovo segretario della #Cgil. La mia nuova vignetta oggi in edicola con Il… - BeppeSala : Buon lavoro @mauriziolandini e un grazie a @susannacamusso. Fare sintesi in politica è un dono e la @cgilnazionale… -

"La Resistenza non è finita e la dobbiamo continuare tutti insieme". Così il neosegretario Cgildal palco dell'assemblea di Bari. "Noi vogliamo essere il sindacato del cambiamento, vogliamo cambiare davvero il Paese, non come sta facendoche ci sta portando", ha detto. Poi: appena eletto sono andato a un'assemblea Anpi per dire che dobbiamo continuare la resistenza contro il fascismo. E andremo al Cara, "sia chiaro che la Cgil ha un'altra idea di società. Noi siamo il vero cambiamento".(Di venerdì 25 gennaio 2019)