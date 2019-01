L' accusa del tribunale dei ministri contro Salvini per la Diciotti

L’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha accusato i politici italiani di «incitamento all’odio» : L’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, a cui partecipano parlamentari da tutti i 47 paesi che fanno parte del Consiglio, ha approvato un report sul rispetto dei diritti umani in Italia che denuncia un aumento dell’«incitamento all’odio» da parte dei politici

Caso Diciotti - ecco l’atto d’accusa del tribunale : “Il ministro Salvini ha agito fuori dalla legge” : Per i giudici sono state violate norme internazionali e nazionali. "Le scelte politiche non possono ridurre gli obblighi degli Stati di garantire il soccorso e gli sbarchi dei migranti"

Truppe dello Zimbabwe accusate di 'torture sistematiche' sui manifestanti : La Commissione per i diritti umani dello Zimbabwe ha fortemente criticato le autorità per aver utilizzato le Truppe per sedare le proteste. Soldati sedano le proteste con la forza Un gruppo per i diritti umani nominato dallo stato in Zimbabwe ha accusato i soldati di usare "torture sistematiche" per reprimere le proteste. I disordini sono scoppiati più di una settimana fa a seguito di un forte aumento dei prezzi del carburante. Un portavoce del ...

Chris Brown accusato di stupro - il racconto della presunta vittima : 'Erano in tre' : Non c'è pace per Chris Brown. Il popolarissimo cantante americano, che in passato ha già avuto diversi problemi con la giustizia, si avvia ad affrontare un'ulteriore battaglia legale, che si preannuncia lunga e intricata. Brown, che nel 2009 era stato condannato a ben cinque anni di libertà vigilata per aver percosso violentemente Rihanna, sua compagna all'epoca dei fatti, è stato infatti arrestato due giorni fa a Parigi con l'accusa di ...

Un uomo italiano convertito all’Islam è stato arrestato a Catania con l’accusa di apologia del terrorismo : La polizia di Catania ha arrestato un uomo italiano con l’accusa di apologia del terrorismo mediante strumenti informatici e istigazione ad arruolarsi in associazioni terroristiche. L’uomo, un pregiudicato catanese di 32 anni, dopo essersi convertito all’Islam nel 2011 avrebbe cominciato a

Chris Brown arrestato a Parigi/ In carcere con la sua guardia del corpo : l'ex di Rihanna accusato di stupro : arrestato il rapper Chris Brown a Parigi: l'ex fidanzato di Rihanna è accusato di stupro ai danni di una 24enne. Coinvolti un amico e la guardia del corpo

Papa Francesco - la strana promozione del vescovo accusato di abusi : un terremoto in Vaticano : Il caso del cardinale argentino Gustavo Zanchetta, sospeso il mese scorso perché indagato dalla Congregazione della Fede per una storia di abusi, rischia di lambire anche Papa Francesco. Zanchetta era stato scelto dal Pontefice due anni fa come componente dei vertici dell'Apsa, cioè l'Amministrazion

Uomini e Donne anticipazioni : tra Roberta e Riccardo è già finita? L’accusa della dama : Uomini e Donne anticipazioni, è già finita tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri? Parla la dama del Trono Over A Uomini e Donne, al Trono Over, ultimamente abbiamo visto sempre più spesso Roberta Di Padua al centro dello studio. Le frequentazioni intraprese all’interno del programma, purtroppo, non hanno avuto fino ad ora un esito positivo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: tra Roberta e Riccardo è già finita? ...

Napoli - il procuratore regionale della Corte dei Conti Michele Oricchio prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio : Il procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania, Michele Oricchio, è stato prosciolto dal gup del Tribunale di Napoli Nord Luca Battinieri dall’accusa di abuso d’ufficio in relazione a presunte interferenze in un processo tributario a Salerno, dove ha ricoperto la carica di presidente della Commissione Tributaria. PROSCIOLTI Oricchio E PAGANO – Per questa vicenda, insieme al procuratore Oricchio, è stato prosciolto anche l’ex ...

Spoiler Il Paradiso delle Signore prossima settimana : Agnese accusa Elena : Nuovo appuntamento dedicato alla popolare fiction “Il Paradiso delle Signore” diretta da Monica Vullo e ambientata nella Milano degli anni Cinquanta. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno su Rai 1 la settimana prossima sempre dopo la trasmissione “Vieni da me” condotta da Caterina Balivo, non mancheranno i colpi di scena. Le anticipazioni di dicono che Elena Montemurro (Giulia Petrungaro) continuerà ad avere problemi con Agnese ...

L’opposizione dello Zimbabwe ha accusato il governo di avere fatto arrestare diversi attivisti - deputati e sindacalisti : In Zimbabwe, l’opposizione ha accusato il governo del presidente Emmerson Mnangagwa di avere fatto arrestare molti oppositori e quattro deputati durante la repressione che è seguita alle violente proteste dei giorni scorsi per il rincaro del carburante. Nelson Chamisa, leader del

La Colombia accusa Cuba : "Protegge mandanti della strage di Bogotá" : In questi giorni si è acceso un duro scontro diplomatico tra la Colombia e Cuba . Le autorità del primo Paese hanno infatti accusato il governo castrista di ' proteggere i mandanti ' dell'attentato ...

Nuovo barcone alla deriva con 100 persone a bordo al largo della Libia. Salvini-Di Maio accusano Macron : ipocrita sui migranti : In balia del mare, sospesi tra telefoni che squillano, ma nessuno risponde, e rimpalli di responsabilità. Negli occhi la strage di ieri nelle stesse acque di quel Mediterraneo che anche nel Nuovo anno si conferma il cimitero dei migranti. In 100 - tra cui venti donne e dodici bambini, uno dei quali potrebbe essere morto di stenti - sono in attesa d...

Stefania - uccisa e poi bruciata : accusata di omicidio l'ex amante dell'uomo : Stefania Crotti, una donna di Gorlago (in provincia di Bergamo), è stata uccisa a martellate: il corpo poi è stato dato alle fiamme. La Procura di Brescia ha predisposto il fermo di Chiara Alessandrini, ex amante del marito della vittima, ora accusata di omicidio. Stefania Crotti, arrestata Chiara Alessandrini per omicidio Le prime ricostruzioni portano tutte verso un delitto passionale: l'accusata, una donna 43enne di Rho, in passato avrebbe ...