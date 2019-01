La Vita in Diretta | Francesca Fialdini sbotta sul collegamento con il Presidente Roberto

Francesca Fialdini si infuria a La Vita in Diretta/ Salta collegamento con Roberto Fico : "Come è possibile?" : Francesca Fialdini si infuria a La Vita in Diretta. Salta collegamento con Roberto Fico e sbotta: "Ma come è possibile?". Le ultime notizie

Vieni da Me : Caterina Balivo fa una diretta speciale. Novità nel cast : Caterina Balivo pronta per la diretta della 100^ puntata di Vieni da Me Puntatona speciale quella di oggi, venerdì 25 gennaio, per Vieni da Me. Caterina Balivo celebrerà la puntata numero 100 del talk del primo pomeriggio di Rai1. Una grande soddisfazione per la padrona di casa e per tutta la sua squadra che, ormai, ha abituato il pubblico alle interviste di personaggi famosi e persone comuni, che raccontano la loro storia, svelando anche ...

LIVE Coppa Italia volley in DIRETTA : Modena-Milano 3-1 e CiVitanova-Monza 3-2 - Canarini e Lube alla Final Four : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Milano e Civitanova-Monza, quarti di Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Questa sera conosceremo le ultime due squadre qualificate alla Final Four della competizione che si disputerà a Bologna il 9-10 febbraio, si preannuncia grande spettacolo con due incontri particolarmente accesi e vibranti almeno sulla carta. Non c’è possibilità d’appello, sono partite da dentro o ...

Valeria Fabrizi/ "Quello della mamma è stato il ruolo più importante della mia Vita" - La Vita in Diretta - : Valeria Fabrizi a La Vita in Diretta: "Quello della mamma è stato il ruolo più importante della mia Vita". Le ultime notizie sull'attrice

La Vita in diretta - Vittorio Sgarbi crolla a terra dietro le quinte davanti a Tiberio Timperi : Piccolo incidente a La vita in diretta: Vittorio Sgarbi è caduto dietro le quinte e Tiberio Timperi lo ha immortalato mentre era steso a terra. Si sa che Sgarbi fa sempre audience, così Timperi ha forse voluto incuriosire i telespettatori con un’anticipazione della puntata che sarebbe stata trasmes

Antonella Clerici torna a La prova del cuoco : Elisa Isoardi va a La Vita in diretta? : Elisa Isoardi lascia La prova del cuoco? Al suo posto potrebbe tornare Antonella Clerici La prova del cuoco continua a registrare bassi ascolti su Rai Uno. Per il prossimo anno, dunque, si starebbe pensando ad un cambio di conduzione. Secondo quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, i vertici Rai sarebbero propensi a far ritornare […] L'articolo Antonella Clerici torna a La prova del cuoco: Elisa Isoardi va a La vita in ...

Diretta Sicula Leonzio-Trapani/ Risultato live 0-0 - info streaming : Vitale al posto dell'infortunato Bollino : Diretta Sicula Leonzio Trapani streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e Risultato live della partita di Serie C, 22giornata girone C.

La Vita in diretta : Vittorio Sgarbi caduto dietro le quinte (FOTO) : vita in diretta, puntata di oggi: Vittorio Sgarbi ha avuto un incidente dietro le quinte Non è andata come previsto, a quanto pare, l’ospitata di Vittorio Sgarbi nella puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 23 gennaio 2019: il critico d’arte, come testimoniamo da una foto apparsa sulla pagina facebook ufficiale del programma condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, pare infatti essere caduto dietro le quinte, ...

Vita in diretta - 'riunione straordinaria in Rai' - Ascolti - tracollo di Timperi e Fialdini : misure d'emergenza : Riunione straordinaria in Rai per risolvere il caso Vita in diretta . L'indiscrezione è di Marco Castoro per Leggo : gli Ascolti dell'ultima puntata del programma pomeridiano di Raiuno parlano chiaro, ...

Ascolti Tv 22 gennaio 2019 - Adrian in calo stecca la seconda. A Rai1 scoppia il caso della Vita in Diretta superata anche da Geo : di Marco Castoro Ascolti Tv di martedì 22 gennaio 2019 . Adrian stecca alla seconda e cala visibilmente negli Ascolti rispetto alla puntata d'esordio. Meno di 4 milioni la media di Aspettando Adrian ...

«La Vita in diretta» : arriva Massimo Giletti? : Non è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiSe c’è qualcuno che non teme il futuro quello è Massimo Giletti. Il contratto con La7 scadrà il 30 giugno, ma non sembra turbato nella maniera più assoluta: «Ho già deciso ...