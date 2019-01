calciomercato

: La storia di Ansou Cissé: quando l'Italia decide di cancellare il bene e l'umanità - cmdotcom : La storia di Ansou Cissé: quando l'Italia decide di cancellare il bene e l'umanità - Antigone_ER : RT @AtleticoDiritti: Quello che troppo spesso si tende a dimenticare è che dietro ogni migrante c'è una storia, una vita. E' su questa stor… - PatGonnella : RT @AtleticoDiritti: Quello che troppo spesso si tende a dimenticare è che dietro ogni migrante c'è una storia, una vita. E' su questa stor… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Pensate a quant'è importante un gioco, uno sport, capace, anche per una sola persona, di fare tutto questo. Pensate, anche in una 'civilissima' nazione, si poteva, in nome di chi sa che, soldi?...