La “sacra rota” annulla il matrimonio della Lollobrigida

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Dopo tante chiacchiere la verità. Interviste false, notizie e menzogne: finalmente il tribunale ecclesiasticoSacra Rota ha dichiarato inesistenti le nozze tra la grande e amatissima Ginae il catalano Francisco Rigau che continua a sostenere di aver sposato per procura l"attrice e aver poi ratificato in Italia le nozze rendendo ila tutti gli effetti valido.Ma così non è. E questa sentenza, che ha un valore enorme, anche perché siglata dal Papa, mette un punto fermo a questa triste vicenda confermando che laè stata una vittima in tutta questa faccenda non avendo mai dato il suo assenso alle nozze ed è quindi stata vittima di truffa e raggiro.Dando ragione all"attrice il tribunale ecclesiastico ha confermato parallelamente che la Lollo è capace di intendere e di volere, fattore estremamente importante per dare una svolta anche alle questioni ...