La Russia e il drone Hunter

Russia - compare su internet la prima foto del drone militare pesante Okhotnik - : Oggi è stata diffusa su Twitter una foto che mostra quello che potrebbe essere il drone pesante da combattimento russo Okhotnik . Secondo i media russi, la foto è stata "rubata" in un aeroporto. Gli ...

Alunni delle Elementari di Dronero espongono in Russia i loro disegni sulla Resistenza : I lavori dei bambini fanno parte del materiale prodotto in occasione del concorso "Miche Berra per la tua storia nella storia" che ha dato vita alla mostra "Storie dal mondo piccolo al mondo grande", ...