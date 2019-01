La ricetta dei bomboloni – passo passo con foto

cosacucino.myblog

(Di venerdì 25 gennaio 2019) LadeiIngredienti 80 g Burro 420 g Farina 20 g Lievito Di Birra qb Olio Di Oliva qb Sale 2 Tuorli 2 Uova qb Vaniglina 70 g ZuccheroPreparazionePreparare la pasta1 Diluite 20 g di lievito di birra in mezzo dl circa di acqua tiepida e mescolate finche si sara completamente sciolto; raccogliete sulla spianatoia 60 g circa di farina e versate al centro il mix di acqua e lievito.2 Lavorate l’impasto per qualche istante, formate un panetto, incidetelo con un taglio a croce e tuffatelo in una pentola piena di acqua tiepida; copritelo e lasciatelo riposare finche si sara gonfiato e sara salito in superficie.3 Raccogliete sulla spianatoia 360 g di farina, fate la fontana, unite 70 g di zucchero, un pizzico di sale e di vaniglina, 80 g di burro a pezzetti, 2 uova intere e 2 tuorli; amalgamate gli ingredienti e impastate a piene mani.4 ...