La proposta di legge per combattere il revenge porn Laura Boldrini | “Raccolte 100mila

Addio cellulari a scuola : la proposta di legge che li vieta per alunni e prof : Nel decreto legge per reintrodurre l'educazione civica nelle scuole primarie e secondarie ci sono due proposte di Lega e...

Addio al cellulare in classe : la proposta di legge per vietare l’uso del telefono a scuola : Nella proposta di legge per introdurre l'educazione civica a scuola potrebbe essere inserito anche il divieto di usare i cellulari, per alunni e insegnanti, all'interno delle classi. Nello specifico, l'ex ministro Gelmini propone il divieto di utilizzare "telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione elettronica all'interno delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado".Continua a leggere

Dialetti in estizione - dalla Lega una proposta di legge per salvarli : In base a questi studi, l'Italia è uno dei Paesi al mondo con più varietà di Dialetti: ogni comune, infatti, ne possiede uno. Per molti anni i Dialetti sono stati però dimenticati e accantonati. ...

proposta una legge sul porno online per pagare il muro di Trump con il Messico : (Foto: Al Drago/Bloomberg/Getty Images) Una deputata del Partito repubblicano dell’Arizona ha presentato una Proposta di legge per tassare il porno online al fine di finanziare il muro voluto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Come racconta Motherboard l’ottantaquattrenne Gail Griffin ha proposto una bozza denominata legge sulla prevenzione dello sfruttamento dei minori e sul traffico di esseri umani, che imporrebbe una tassa una ...

Spese veterinarie gratuite per chi adotta cani e gatti - la proposta di legge in Toscana : La proposta di legge, che si ispira a quanto già realizzato in Umbria, prevede l’erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compresa la sterilizzazione di cani e gatti, per soggetti in svantaggio economico, per i disabili e per le persone sole con più di 65 anni di età. Secondo i firmatari così si unisce due soggetti con carenze affettive: "Sarebbero meno soli cani e persone"Continua a leggere

“Tutela e valorizzazione dei siti minerari dismessi e del loro patrimonio storico - archeologico - paesaggistico - ambientale” : domani la presentazione della proposta di Legge : Individuare un reale percorso di recupero dei più importanti e pregevoli siti minerari post industriali esistenti nel territorio nazionale con l’obiettivo di censire il patrimonio attraverso la redazione di un apposito albo; stabilire un ordine di interventi strutturali per il recupero e la trasformazione in aree fruibili dei siti recuperabili, stipulando, laddove possibile, apposite convenzioni con gli enti proprietari; promuovere, a livello ...

Mestieri antichi in via d'estinzione : proposta di legge di Minardo : Allarmanti i dati del rapporto di Infocamere sul crollo dei Mestieri tradizionali negli ultimi 5 anni in Sicilia. proposta di legge dell'on. Minardo

Cannabis - proposta di legge M5s per liberalizzazione. Salvini : “Non passerà mai e non è nel contratto di governo” : “Non passerà mai e non è nel contratto di governo”. Così il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini ha commentato la proposta di legge del Movimento 5 stelle sulla liberalizzazione della Cannabis, presentata al Senato da Luca Mantero. Il leader del Carroccio ha parlato a margine dell’inaugurazione della sede dell’Ugl a Milano ribadendo un concetto espresso già da molti esponenti sia della Lega che di ...

Stop classi pollaio - massimo in 22 per aula : la proposta di legge M5S (con l'incognita dei costi) : L'obiettivo della proposta di legge dell'onorevole Lucia Azzolina, ora all'esame in Commissione Cultura alla Camera, è...

Coltivare Cannabis in casa a scopo ricreativo - arriva proposta di legge M5stelle : Torna a far discutere uno dei temi più sentiti degli ultimi anni: legalizzare si o no? Ma, soprattutto, sin dove spingersi? Stamattina il senatore pentastellato, Mantero, ha presentato in Senato una nuova proposta che potrebbe realizzare il sogno di molti italiani: Coltivare Cannabis in casa. Il DDL, infatti, prevede la possibilità di autoColtivare tre piante femmine e quella di detenere fino a 15 grammi di canapa presso il proprio domicilio e 5 ...

Il M5s ha presentato una proposta di legge per la legalizzazione della cannabis : Il senatore del Movimento 5 stelle Matteo Mantero, vicino all'ala "ortodossa" di Roberto Fico, ha presentato una proposta di legge per la legalizzazione della cannabis e ha annunciato che, data la contrarietà dell'alleato di governo leghista, cercherà voti in Parlamento perché venga approvato. Cosa prevede il testo "Partendo, come base, dal lavoro fatto nella scorsa legislatura ...

I centri storici sono beni da tutelare : la nuova proposta di legge riuscirà nell’impresa? : Si tratta di una materia complessa ed estremamente diversificata dal punto di vista legislativo: i centri storici delle nostre città, pur essendo universalmente riconosciuti come tesori della cultura, non sono ancora al sicuro da speculazioni edilizie e smantellamenti. Una nuova proposta di legge è stata da qualche tempo resa pubblica: ma riuscirà davvero a risolvere la situazione?Continua a leggere

Obesità infantile : da Modica proposta di legge : L'Obesità infantile è da considerarsi una vera e propria patologia, lo sport è lo strumento fondamentale per combatterla e per educare i giovani ad un sano sviluppo ed a sani stili di vita. A tal proposito l'on. Nino Minardo ha presentato una proposta di legge che reca ...

