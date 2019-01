La Guardia di Finanza indaga su Gucci | «14 | 5 miliardi di ricavi non dichiarati»

Casamonica - le immagini del sequestro della Guardia di finanza : LaPresse, Beni per 2,4 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Roma al clan Casamonica-Gugliemi. Tra gli immobili confiscati spicca una porzione di una lussuosa villa in ...

Forum : Mediaset sospende Francesco Foti. Il giudice tv intercettato dalla Guardia di Finanza : Francesco Foti, Forum Nelle intercettazioni della Guardia di Finanza avrebbe parlato di riciclaggio, di falsi finanziamenti e di soldi da lavare. Così, in via prudenziale, Corima, la casa di produzione di Forum ha deciso di sospendere temporaneamente la collaborazione con l’avvocato Francesco Foti, noto al pubblico per essere uno dei giudici della trasmissione tv. Come riportano alcuni organi di stampa, il legale siciliano è stato infatti ...

Guardia di finanza - Gommista evade il fisco per 30 milioni di euro : Vendeva pneumatici a prezzo stracciato, sbaragliando la concorrenza, ma c'era il trucco. Lo ha scoperto la Guardia di finanza di Foggia che ha arrestato un imprenditore di 39 anni di Cerignola con l'accusa di aver nascosto al fisco 30 milioni di euro derivanti dalla propria attività. Sequestrati anche sei beni immobili tra appartamenti, locali commerciali e box auto oltre a tre società e conti correnti.Società volatili. Quale era il trucco ...

Forum : il giudice Francesco Foti intercettato dalla Guardia di Finanza - tra "soldi da lavare" e "falsi finanziamenti" : È tutto ancora da verificare, ma se le indagini confermassero i legami tra l'avvocato Mariolino Leonardi, arrestato pochi giorni fa con l'accusa di riciclaggio e bancarotta, e il giudice Francesco Foti, avremmo la prova che anche il tempio della giustizia della televisione italiana ha le sue mele marce. Sono state infatti diffuse ieri dal giornalista Antonio Condarelli di Livesicilia.it alcune intercettazioni, registrate dalla Guardia di ...

Foggia - maxievasione da oltre 30 milioni : la Guardia di Finanza arresta un imprenditore : In due anni ha evaso il fisco per oltre 30 milioni di euro: un noto imprenditore di Cerignola, Foggia,, di 39 anni, attivo nel settore della vendita di pneumatici, è stato arrestato dai finanzieri del ...

Corruzione - blitz della Guardia di Finanza al Tar di Catania : indagato un giudice : Sono entrati al Tribunale amministrativo regionale di Catania per perquisirlo. È un blitz che manda in fibrillazione il mondo giudiziario etneo quello effettuato dalla Guardia di Finanza. A dare notizia della perquisizione è il quotidiano online livesicilia.it. La procura guidata da Carmelo Zuccaro ha iscritto nel registro deglii indagati il giudice del Tar Dauno Bastoni, con l’accusa di Corruzione in atti giudiziari. L’inchiesta è ...

La Guardia di Finanza di Palermo ha fermato 12 persone coinvolte nel traffico di migranti tra Tunisia e Italia : Martedì 15 gennaio la Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha ordinato il fermo di 14 persone coinvolte nel traffico di migranti tra la Tunisia e la Sicilia: 12 sono state già fermate e 2 sono

Roma : Guardia di Finanza confisca beni per oltre mezzo miliardo a Balini : Roma – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo un decreto di confisca, emesso dal locale Tribunale Sezione Misure di Prevenzione, avente ad oggetto numerosi immobili, autoveicoli, societa’, conti bancari e crediti, per un valore complessivo di oltre mezzo miliardo di euro. Destinatario del provvedimento e’ il noto imprenditore Romano Mauro Balini, operante nel settore turistico e ...

Napoli : i militari della Guardia di Finanza - hanno sequestrato oltre 7 quintali di botti illegali : Con l'approssimarsi delle celebrazioni di fine anno, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli prosegue con l'intensificazione delle attività di contrasto ai fenomeni illeciti in ...

Sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 600 grammi di oro e 13000 euro in contanti : ... in attuazione del Dispositivo Permanente a contrasto dei traffici illeciti, che ha la finalità di contrastare ogni forma di condotta illecita in grado di inquinare l'economia legale e di alterare le ...

Carrara - maresciallo della Guardia di Finanza si suicida in caserma : Giuseppe Garofalo, maresciallo della Guardia di Finanza in servizio presso la caserma di Marina Carrara, in Toscana, è stato trovato senza vita nel suo ufficio due giorni fa.Continua a leggere

CONCORSO DELLA Guardia DI FINANZA : GUARDIA DI FINANZA: CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 10 TENENTI DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO DEL CORPO. Sulla Gazzetta Ufficiale – 4Serie Speciale – n. 96, del 4 ...

Castellammare - Polizia - carabinieri e Guardia di finanza in azione al Savorito : denunce e sequestri di droga : Un elicottero ha sorvolato la zona dalle prime ore del pomeriggio, decine di uomini della Polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza hanno setacciato le palazzine del Savorito. Si è ...

Blitz della Guardia di Finanza al Comune di Fasano : acquisiti numerosi atti : Fasano - Non è passata per niente inosservata la presenza durante la giornata di ieri , giovedì 20 dicembre, di decine di finanzieri sia negli uffici di Palazzo di città a Fasano che del locale ...