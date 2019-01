La dottoressa Giò 2019 | terza puntata domenica 27 gennaio | anticipazioni trama

dottoressa Giò - Eleonora d'Urso : «Recitare con te è stato un sogno - cara Barbara!» - : Da piccola ricordo che quando Barbara, che era legata a Memo Remigi, veniva a trovarci con una pelliccia finta, bianca e gonfia, mi portava delle bambole e ci raccontava del mondo dello spettacolo ...

dottoressa Giò 3 : trama e anticipazioni terza puntata 27 gennaio 2019 : Dottoressa Giò 3: trama e anticipazioni terza puntata 27 gennaio 2019 trama e cast terza puntata del 27 gennaio Questa sera, 20 gennaio, andrà in onda la seconda puntata della fiction La Dottoressa Giò, interpretata da Barbara D’Urso. La prima puntata non ha raggiunto l’audience desiderata e pronosticata, rivelando un calo di ascolti nella seconda metà. La terza puntata sarà trasmessa il 27 gennaio e continueremo dunque a seguire le ...

La dottoressa Giò 2019 - seconda puntata domenica 20 gennaio : anticipazioni trama : domenica 20 gennaio, dalle 20.25 su Canale 5, torna in prima serata l’incontenibile Barbara D’Urso con la terza stagione de La dottoressa Giò, la fiction anni 90 che ha goduto di un seguito a ben vent’anni dalla prima messa in onda. Dopo il (presunto?) flop di ascolti del primo episodio, insomma, va in onda il secondo episodio – di quattro totali – che racconta le storie contemporanee della dottoressa Basile, ...

dottoressa Giò 3 : trama e anticipazioni terza puntata 27 gennaio 2019 : Dottoressa Giò 3: trama e anticipazioni terza puntata 27 gennaio 2019 trama e cast terza puntata del 27 gennaio Questa sera, 20 gennaio, andrà in onda la seconda puntata della fiction La Dottoressa Giò, interpretata da Barbara D’Urso. La prima puntata non ha raggiunto l’audience desiderata e pronosticata, rivelando un calo di ascolti nella seconda metà. La terza puntata sarà trasmessa il 27 gennaio e continueremo dunque a seguire le ...

La dottoressa Giò continua a fare flop : Mediaset ha già in mente un cambio nella programmazione? : Annunciata come una grande operazione di sicuro successo, La Dottoressa Giò ha deluso tutti a cominciare dal pubblico, che ci ritrova un prolungamento di Pomeriggio 5, e finendo ai vertici Mediaset. Nonostante i comunicati stampa rilasciati dal direttore Giancarlo Scheri che continuano a vedere positivamente gli ascolti di Barbara d'Urso e dei suoi programmi, la fiction ha debutto con un 12% e oltre di share per ritrovarsi orfana di quasi due ...

La dottoressa Giò 3 - Terza Puntata : Pericolose Verità per Giorgia! : La Dottoressa Giò 3, trama Terza Puntata: nuove informazioni sulla morte di Michela Monti. Il tentato suicidio di una neomamma rinforza in Giorgia l’obiettivo di aprire al più presto il suo centro per le donne. Aggredita una coppia omosessuale. Siamo ad una nuova Puntata, la Terza, della Dottoressa Giò 3, su Canale 5. Un episodio ricco di colpi di scena. Su tutti l’incontro con una ex paziente che due anni prima era ricoverata nella stessa ...

Ascolti tv - Fabio Fazio affossa la dottoressa Giò di Barbara D’Urso in calo : Fabio Fazio con ‘Che tempo che fa’ vince il prime time del 20 gennaio con 3.701.000 telespettatori e il 14.8% di share. Al secondo posto, su Canale 5 la seconda puntata della fiction ‘La Dottoressa Giò’ con 2.485.000 spettatori e il 10.9% di share, con un sensibile calo rispetto all’esordio di domenica scorsa, quando aveva registrato 3.046.000 telespettatori e il 12.63% di share. Ascolti tv prime time Terzo ...

Lambert avvizzito in 'dottoressa Giò' - a 'Ora o mai più' una platea di anziani : Su Canale 5 torna La Dottoresa Giò con Barbara D'Urso saltando fin troppo coraggiosamente 20 anni come se nulla fosse. Su Rai1 torna invece "Ora o mai più" con Amadeus ma il parterre e fin troppo agè. ...

Flop per La dottoressa Giò - Barbara D'Urso perde mezzo milione di telespettatori : Ieri, domenica 20 gennaio, è andata in onda la seconda puntata della fiction 'La Dottoressa Giò'. La mini-serie, formata da 4 puntate complessive, vede come protagonista Barbara D'Urso nei panni della rinomata ginecologa Giorgia Basile. La puntata di ieri, però, si è rivelata un Flop. La conduttrice ha perso oltre un milione di telespettatori venendo drasticamente 'superata' dal programma di Fabio Fazio sulla RAI. Gli ascolti della seconda ...

Ascolti tv di ieri : flop La dottoressa Giò che crolla e viene battuta da Fazio : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti tv della giornata di ieri, domenica 20 gennaio. In prime time è andata in onda la seconda delle quattro puntata de La dottoressa Giò, la serie tv di Canale 5 con protagonista Barbara D’Urso, mentre su Raiuno è tornato in onda l’appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio. Ad avere la meglio, contrariamente a tutte le aspettative, è stato proprio il ...

Ascolti Tv 20 gennaio 2019 - Fazio perde con Paperissima. La dottoressa Giò soffre le Iene : Ascolti Tv di domenica 20 gennaio 2019. Tanta roba in prima serata per i telespettatori che si sono divisi facendo zapping con il telecomando. Su Rai1 Che Tempo Che Fa si attesta su una media di 3,7 ...

Barbara D’Urso : cala dottoressa Giò. Ottimi ascolti per Domenica Live : Dottoressa Giò con Barbara D’Urso: gli ascolti della seconda puntata Tutti contro Giorgia Basile, persino gli ascolti! C’è tensione tra La Dottoressa Giò e i suoi colleghi, le diatribe sono esplose in maniera ancora più evidente nel corso della seconda puntata trasmessa Domenica 20 gennaio. Intanto il progetto del centro di supporto alle donne vittime di abusi e violenza che Giò vorrebbe realizzare in ospedale continua a essere ...

Ascolti tv - la "dottoressa Giò" fa flop : doccia gelata per Barbara d'Urso : La seconda puntata della fiction, in onda su Canale 5, ha registrato un notevole calo rispetto all'esordio

dottoressa Giò - trama prossima puntata : anticipazioni 27 gennaio : La Dottoressa Giò con Barbara d’Urso: anticipazioni terza puntata di domenica prossima Dopo aver seguito l’appuntamento di ieri sera, scopriamo cosa accadrà nella terza puntata della fiction La Dottoressa Giò, che andrà in onda domenica prossima, 27 gennaio, come sempre in prima serata su Canale 5. L’ormai popolarissima Dottoressa Giorgia Basile, con il volto di Barbara d’Urso, è sempre più decisa ad aprire un centro per ...