Kingdom Hearts 3 offrirà frame rate più elevati e opzioni per la risoluzione su PS4 Pro e

Finale segreto in Kingdom Hearts 3 : ecco come ottenerlo su PS4 e Xbox One : Kingdom Hearts 3 è sempre più vicino. E fa da apripista ad un 2019 che già promette di essere un anno assai caldo per i videogiocatori. Non solo perché molto probabilmente Sony e Microsoft presenteranno le loro prossime console - PlayStation 5 e Xbox Scarlett - nei mesi a venire, ma anche e soprattutto per i tanti titoli in uscita su quelle attuali. Oggi, 25 gennaio, festeggiamo ad esempio il lancio di Resident Evil 2 Remake, rifacimento del ...

Come si sblocca il filmato segreto di Kingdom Hearts 3? Ce lo spiega Tetsuya Nomura : Quando Kingdom Hearts 3 trapelò in rete con largo anticipo, il creatore Tetsuya Nomura disse che i più grandi spoiler erano il filmato segreto e l'epilogo del gioco.Ora, in un'intervista di Famitsu riportata da Kotaku, Nomura ha spiegato Come sbloccare questo filmato segreto.Secondo Nomura, per poter visionare il video, i giocatori dovranno utilizzare la fotocamera di Sora: bisognerà fotografare i "segni fortunati" a forma di Topolino sparsi nel ...

Kingdom Hearts 3 : quali sono i voti della stampa internazionale e italiana? : Kingdom Hearts 3 è stato sicuramente uno dei giochi più attesi degli ultimi tempi, e dopo un'attesi tanto lunga oggi possiamo finalmente dare uno sguardo ai primi voti della stampa specializzata che stanno fioccando in rete in questo momento.Come riporta VG247, la data di lancio europea del gioco è fissata per il 29 gennaio (nonostante le numerose "rotture" del day 1, con annessi spoiler in rete), mentre in Giappone il gioco è uscito e per ...

Kingdom Hearts III : Nomura commenta le Recensioni e la distribuzione dei futuri giochi : L’uscita di Kingdom Hearts III si avvicina, per tale occasione Nomura ha rilasciato una dichiarazione sia in merito alle Recensioni pubblicate dalle varie testate nel mondo che sulla distribuzione dei futuri titoli. Kingdom Hearts: La parola a Nomura Nomura ha dichiarato: Spero che lo giochiate tutti per giudicarlo da voi. Kingdom Hearts 3 è stato sviluppato per essere divertente, è stata la nostra priorità ...

Tetsuya Nomura : dopo il caso dei leak di Kingdom Hearts 3 potrei ripensarci sulle release simultanee dei futuri giochi : L'affaire della distribuzione anticipata di alcune copie di Kingdom Hearts 3, avvenuta settimane prima rispetto alla data di lancio ufficiale del gioco (che, lo ricordiamo, arriverà il 29 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One), è un tema ancora caldo dalle parti di Square-Enix, mentre il Giappone ha cominciato a muovere i primi passi della nuova avventura di Sora & Co. nel momento in cui scriviamo.In un'intervista a Famitsu (prontamente ...

Siamo in diretta con Kingdom Hearts 3 : La diretta di questo pomeriggio è davvero imperdibile, perché è dedicata all'attesissimo Kingdom Hearts 3!Kingdom Hearts 3 rappresenta una delle uscite di maggior peso in questo inizio 2019 e abbiamo già avuto modo di vedere in azione il titolo più volte, anche di recente con un trailer dedicato ai mondi di gioco.Potete seguire la diretta di Kingdom Hearts 3, in compagnia di Lorenzo Mancosu, sul nostro canale ufficiale Twitch, sulla pagina ...

Kingdom Hearts III - recensione : Ci sono recensioni in cui tendiamo a mettere sotto al microscopio la filosofia di game design e l'esecuzione tecnica, facendo una sorta di lucido bilancio economico dell'esperienza di gioco. A volte, invece, capita di trovarsi di fronte a un titolo che l'intera community attende da 14 anni e nel quale, ironicamente, si è lasciato un pezzo di cuore. Kingdom Hearts 3 è stato niente più che un miraggio per oltre un decennio, mentre l'universo ...

Kingdom Hearts 3 : svelato un nuovo gameplay trailer : Dopo un'attesa durata quanto un viaggio nel Regno dell'Oscurità, tra pochi giorni uscirà il terzo capitolo della serie Kingdom Hearts. Nel frattempo è stato rilasciato un nuovo gameplay trailer, dedicato questa volta ai Keyblade.Prima di lasciarvi al filmato, leggiamo insieme il comunicato ufficiale che lo accompagna."A mano a mano che gli Heartless invadono l'universo, i giocatori dovranno aiutare Sora e i suoi amici a proteggere i mondi Disney ...

Kingdom Hearts III : Diventa un maestro del Keyblade nel nuovo Gameplay Trailer : Grazie al nuovo video di Gameplay pubblicato oggi, i fan di Kingdom Hearts e Disney scopriranno tutto ciò che devono sapere sui potentissimi Keyblade che useranno per aiutare la luce a prevalere sull’oscurità in Kingdom Hearts III, disponibile il 29 gennaio. Kingdom Hearts III si mostra in un nuovo Gameplay Trailer A mano a mano che gli Heartless invadono l’universo, i giocatori dovranno aiutare Sora e i suoi amici a ...

Kingdom Hearts 3 nelle mani dei giocatori prima del lancio e gli spoiler invadono la rete : Kingdom Hearts 3 è ufficialmente in uscita il 29 gennaio 2019 (il 25 in Giappone), ma c'è gente che già sta giocando all'attesissimo nuovo capitolo della serie. Le copie per la prima volta hanno iniziato a filtrare nel Facebook marketplace più di un mese fa.Ora, come segnala PSU, più foto di copie di Kingdom Hearts 3 sono state pubblicate sui social media, tra cui su Reddit negli ultimi giorni. Anche immagini per le edizioni fisiche del gioco ...

Kingdom Hearts 3 : Nuovi dettagli prima del lancio su GUMMI SHIP e KEYBLADE : Uno dei titoli più attesi del 2019 sta arrivando, ci stiamo naturalmente riferendo a Kingdom Hearts 3, il quale sarà disponibile su Xbox One e PS4 a partire dal 25 Gennaio 2019. Il Co-Directore Tai Yasue ha rilasciato le ultime dichiarazioni in merito alla GUMMI SHIP e alle nuove meccaniche del KEYBLADE, scopriamole insieme. Kingdom Hearts 3: Ultimi dettagli in vista del lancio Anche in Kingdom Hearts 3 vedremo il ritorno delle ...

Tutti i mondi di Kingdom Hearts 3 : quanti e quali sono? : Una settimana. Tanto ci separa dall'uscita di Kingdom Hearts 3, capitolo conclusivo di una delle saghe di videogiochi più amate di sempre. Square Enix ha infatti fissato al 29 gennaio 2019 il debutto dell'avventura finale di Sora, Pippo e Paperino, attesa su PlayStation 4 e Xbox One. Un'avventura che i fan aspettavano dal 2005, e che ha il compito di dare tutte quelle risposte inseguite da quasi 15 anni. Nel frattempo la serie è stata ampliata ...

Kingdom Hearts III : nuovo trailer - Anti-fusione - selfie in game : A poco più da una settimana dal rilascio mondiale, Square Enix ha deciso di non placare le notizie riguardanti Kingdom Hearts III. Nelle ultime ore sono emerse tantissime informazioni sull’avventura finale di Sora e dei suoi amici. E’ stato rilasciato un ultimissimo trailer destinato al mercato giapponese. Nulla di nuovo, eccetto la “conferma” della presenza dell’Anti-fusione. Per chi non sapesse di cosa si ...

Kingdom Hearts III VR Experience : l'esperienza dedicata alla realtà virtuale è stata rimandata nuovamente : Kingdom Hearts III VR Experience è stato rimandato ancora una volta, riporta Destructoid.Come possiamo vedere infatti, in seguito alla presentazione effettuata in occasione del Tokyo Game Show di quest'anno, abbiamo sentito parlare sempre meno del titolo VR.Ebbene, attenendosi a quanto condiviso dalla testa giapponese EGMNOW, Square avrebbe deciso di rinviare ancora una volta l'attesissimo titolo. L'ultima data prefissata indicava il 18 gennaio, ...