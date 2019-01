Kate Hudson | mia figlia ' genderless'

Kate Hudson : 'Mia figlia Rami sceglierà da sola se essere femmina o maschio' : Maschi e femmine? Secondo alcuni ormai sarebbero solo una semplice convenzione e, sempre più star di Hollywood dicono no alle etichette di genere, abbracciando la filosofia genderless. L'ultima, in ordine di tempo, è la splendida Kate Hudson (interprete di Quasi famosi e di Marcia per la libertà) diventata mamma ad ottobre di una bimba: Rani Rose (avuta dal fidanzato Danny Fujikawa, ex chitarrista dei Chief a cui è legata da qualche anno) nei ...