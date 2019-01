Juventus | Higuain-Paratici a colloquio prima del trasferimento del Pipita al Chelsea

La Juventus ufficializza Higuain al Chelsea : i dettagli dell’accordo : Il club comunica di aver risolto anticipatamente il contratto con il Milan: ecco cosa prevede l'accordo tra bianconeri e blues L'articolo La Juventus ufficializza Higuain al Chelsea: i dettagli dell’accordo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato : Piatek al Milan - Higuain verso il Chelsea. Marcelo vuole la Juventus : Inizia oggi la nuova avventura di Piatek al Milan: quasi 40 milioni di euro la cifra dell'operazione, senza alcuna contropartita tecnica. Stamattina visite mediche a Milanello e poi la firma. Il Genoa ...

Da Higuain a Morata - la maledizione di chi lascia la Juventus - : Passare per la Juventus è un momento importante per la carriera di un calciatore. Un grande club col quale , specialmente negli ultimi anni, si può arricchire il proprio palmares. Ad alcuni però è ...

Calciomercato Juventus : per Palmieri possibile scambio di prestiti con Higuain (RUMORS) : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus, ormai prossima all'acquisto di Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista gallese che milita nelle fila dell'Arsenal. Il giocatore starebbe per firmare con il club bianconero, ma l'ufficialità dovrebbe arrivare solo a febbraio. Si tratta di un colpo molto importante per la Juventus, dal momento che Ramsey è un centrocampista completo, abile sia in fase di contenimento che in quella ...

Juventus-Milan 1-0 - Bonucci chiarisce “litigio” con Higuain : JUVENTUS MILAN 1-0, Pipita nervoso. L’arbitro Banti ha fischiato da pochi secondi, sugli spalti i tifosi juventini hanno iniziato a festeggiare, così come i giocatori bianconeri in campo. Ronaldo si prende, ovviamente, gran parte della scena: prima finale con la Juventus, gol decisivo e primo trofeo ottenuto con la nuova squadra. Tra le celebrazioni sul […] L'articolo Juventus-Milan 1-0, Bonucci chiarisce “litigio” con Higuain ...

Juventus e Chelsea trovano l’accordo : Higuain dà l’addio al Milan : Gonzalo Higuain si appresta a vestire la maglia del Chelsea di Maurizio Sarri dopo sei mesi non certo soddisfacenti in casa Milan Dopo solo sei mesi tra pochi alti e tanti bassi, Gonzalo Higuain si appresta a lasciare il Milan per approdare al Chelsea. I Blues hanno trovato l’accordo con la Juventus per il trasferimento dell’attaccante argentino, il quale tenterà dunque di rilanciarsi grazie al suo mentore Maurizio Sarri. ...

Higuain-Chelsea - l'affare si farà. La Juventus dice sì : Lo spezzone di partita giocato contro la Juventus, nella finale di Supercoppa Italiana, potrebbe essere stata l'ultimo per Higuain con la maglia del Milan. Il Pipita è già con le valige in mano, destinazione Chelsea dove lo aspetta il suo grande mentore ai tempi del Napoli Maurizio Sarri. Il giocatore è entrato al 71' e nei 24 minuti giocati contro la sua ex squadra non è mai riuscito a mettersi in mostra se non al triplice fischio quando si è ...

Higuain contro la Juventus - ci risiamo/ Video : Supercoppa Italiana - finale caldo con le proteste del Pipita : Higuain contro la Juventus, ci risiamo. Supercoppa Italiana, finale caldo con le proteste del Pipita, contestato un rigore non concesso da Banti

Il Chelsea si libera di Morata : l'ex Juventus farà posto ad Higuain? : Il futuro di Gonzalo Higuain continua a tenere banco in casa Milan. Il giocatore argentino non è sceso in campo dal primo minuto nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, per una ...

Supercoppa - la Juventus batte il Milan con Cristiano Ronaldo : Higuain entra e saluta? : La solita cannibale Juventus: basta un gol di Cristiano Ronaldo nella ripresa a piegare il Milan e riportare a Torino la Supercoppa. Per un'ora abbondante la finale giocata a Gedda, in Arabia, è equilibrata: i rossoneri di Gennaro Gattuso, con Higuain in partenza e in panchina per una misteriosa "fe

Juventus-Milan 1-0. Supercoppa - decide Ronaldo. Higuain in campo 20’ : Solo 20' per Higuain, al centro dell'intreccio di mercato con il Chelsea e presunto febbricitante. Rossoneri in 10 dal 73', espulso Kessie. Conti invoca un rigore all'87'

Live Juventus-Milan 0-0 Cutrone titolare - Higuain in panca : Dopo le polemiche sulla scelta di giocare a Gedda e la vicenda Higuain, Juventus e Milan si sfidano per aggiudicarsi la Supercoppa italiana. SEGUI LA DIRETTA - tutto è pronto:...

Juventus-Milan 0-0 La Diretta Cutrone titolare - Higuain in panchina : Dopo le polemiche sulla scelta di giocare a Gedda e la vicenda Higuain, Juventus e Milan si sfidano per aggiudicarsi la Supercoppa italiana. SEGUI LA DIRETTA - tutto è pronto:...

Juventus Milan formazioni ufficiali Supercoppa : escluso Higuain : Juventus Milan formazioni ufficiali – Tutto pronto per la super sfida delle 18.30 tra Juventus e Milan. Atteso il pubblico delle grandi occasioni e spazio ad alcune novità da entrambe le parti. Allegri si affida al solito 4-3-3. In porta confermato Szczesny. In difesa rientro dal primo minuto per Cancelo, mentre Bonucci e Chiellini formeranno […] L'articolo Juventus Milan formazioni ufficiali Supercoppa: escluso Higuain proviene da ...