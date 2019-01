Juventus | Cancelo torna ad allenarsi parzialmente in gruppo

Juventus - buone notizie per Allegri : Cancelo lavora parzialmente in gruppo : La Juventus prosegue senza soste la sua marcia di avvicinamento alla partita di domenica contro la Lazio. I bianconeri si sono allenati in mattinata e non si sono di certo risparmiati visto che la seduta è stata piuttosto intensa. Ad assistere all'allenamento della Juve c'era anche il Presidente Andrea Agnelli che ha osservato la preparazione dei suoi ragazzi in vista del match di domenica. Contro la Lazio Massimiliano Allegri dovrà fare i conti ...

Calciomercato Juventus - Cancelo potrebbe andare al Barcellona (RUMORS) : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il Barcellona ha messo nel mirino uno dei migliori giocatori del club bianconero, ovvero Joao Cancelo. Il terzino lusitano, che già si era fatto notare l'anno scorso con la maglia dell'Inter, è stato protagonista di un'ottima prima parte di stagione a Torino ed è diventato un perno fondamentale dell'undici di Massimiliano ...

Juventus - oltre a Khedira altri due guai per Allegri : si ferma Cancelo e Pjanic non riparte : TORINO - La nevicata fitta fitta sulla Continassa non ha portato notizie da festeggiare. Anzi, non poteva iniziare peggio la marcia d'avvicinamento alla sfida di domenica sera contro la Lazio . La ...

Lazio-Juventus - Allegri perde i pezzi : ko Cancelo - Pjanic e Khedira : ROMA - Il verdetto del campo e soprattutto dell'infermeria è stato impietoso: Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Miralem Pjanic , Sami Khedira e Joao Cancelo per l'importante trasferta a Roma in ...

Juventus : infortunio per Cancelo - personalizzato per Khedira e Pjanic - riposo per CR7 : È stato un pomeriggio di intenso lavoro per la Juventus che si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita contro la Lazio. I bianconeri sono tornati al JTC dopo il giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri. Per il tecnico livornese e i suoi ragazzi è dunque iniziata la marcia di avvicinamento alla partita di campionato contro i biancocelesti. La Juve, poco fa, ha diramato un comunicato nel quale ha dato alcune indicazioni ...

Juventus - Cancelo : 'Ronaldo il migliore al mondo - fa la differenza' : TORINO - ' Abbiamo l'ambizione di ottenerne altri e lavoriamo ogni giorno per questo'. A pochi giorni dal trionfo in Supercoppa Joao Cancelo non si accontenta e guarda avanti dopo il primo trofeo ...

Juventus - Cancelo : 'Sono qui per vincere. CR7 il migliore al mondo. Infortunio? Momento difficile - ma è passato' : È un campione vero, il migliore al mondo. È un calciatore che ha aumentato il livello della Juventus, ci aiuta tanto in campo e fa davvero la differenza. Per questo la Juventus ha puntato su di lui". ...

Juventus - le pagelle : professor Chiellini. Cancelo e Douglas Costa - due frecce : SZCZESNY 6,5 Una uscitina alta a vuoto al 24', tuttavia si riscatta, e anche di più, sul finire del primo tempo: buoni riflessi su Calhanoglu. Cancelo 7 Non soltanto brucia i tempi di recupero pur di ...

Juventus partita per Gedda - c'è anche Cancelo : su Instagram le immagini del viaggio : La Juventus, questa mattina, si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro il Milan. Poi i bianconeri hanno lasciato il JTC per andare all'aeroporto di Torino Caselle per partire alla volta di Gedda. Ad attendere la Juventus allo scalo torinese c'erano molti tifosi che hanno potuto incontrare Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi che si sono fermati a fare autografi ai sostenitori juventini. Poi i giocatori bianconeri sono ...

Coppa Italia - i convocati della Juventus : out Mandzukic e Cancelo : TORINO - Esordio della Juventus in Coppa Italia , per la prima gara dell'anno, domani sera contro il Bologna al Dall'Ara. Terminata la rifinitura del pomeriggio, la società ha diramato la lista dei ...

Juventus - ripresi gli allenamenti : Cancelo in parte con il gruppo : La seconda parte del 2018 è stata da record, la Juventus ora corre verso i primi appuntamenti del 2019. Alla Continassa sono ripresi gli allenamenti dopo la sosta e la notizia positiva arriva da Joao ...

Juventus - infortunio Cancelo : il terzino rientra in gruppo : infortunio Cancelo – A quattro giorni dal ritorno in campo per una partita ufficiale, quella di sabato sera a Bologna in Coppa Italia, la Juventus ha sostenuto oggi il primo allenamento del 2019, al rientro da qualche giorno di vacanza. I bianconeri sono scesi in campo nella tarda mattinata, e hanno disputato un allenamento introdotto […] L'articolo Juventus, infortunio Cancelo: il terzino rientra in gruppo proviene da Serie A News ...

Juventus - Allegri sorride in vista della finale di Supercoppa Italiana : Cancelo parzialmente in gruppo : L’esterno portoghese ha quasi recuperato dall’infortunio subito alla fine del 2018, lavorando parzialmente con i compagni nella seduta odierna A quattro giorni dal ritorno in campo per una partita ufficiale, quella di sabato sera a Bologna in Coppa Italia, la Juventus ha sostenuto oggi il primo allenamento del 2019, al rientro da qualche giorno di vacanza. I bianconeri sono scesi in campo nella tarda mattinata, e hanno ...

Juventus - Allegri può sorridere : Cancelo oggi si è allenato in parte in gruppo : Questa mattina, intorno alle 11, i giocatori della Juve si sono ritrovati alla Continassa. Per i bianconeri è scattata la preparazione in vista del match contro il Bologna. Oltre a preparare la sfida di Coppa Italia, la Juventus ha già iniziato a mettere nel mirino la Supercoppa contro il Milan. Massimiliano Allegri in queste due partite doserà le forze dei suoi ragazzi e probabilmente sabato ci sarà un po' di turnover proprio in vista del match ...