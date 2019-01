Juve | Alex Sandro | All' Olimpico per vincere | sarebbe un bel regalo per il mio compleanno

Juve : Alex Sandro - voglio farmi regalo : ANSA, - TORINO, 25 GEN - "Dobbiamo andare all'Olimpico per vincere: sarebbe un bel regalo per il mio compleanno". Alex Sandro esprime il desiderio per i suoi 28 anni: una vittoria nel match di ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Marcelo-Alex Sandro (RUMOURS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Marcelo, fortissimo terzino di proprietà del Real Madrid. La Juventus lo segue da tempo e potrebbe essere lui il prossimo colpo da novanta di Fabio Paratici e Andrea Agnelli. Il brasiliano, inoltre, è da tempo un grande amico di Cristiano Ronaldo, con il quale ha vinto tutto al Real Madrid. Stando a quanto riportano i media ...

Calciomercato Juve - Don Balòn : 'Allegri al Real Madrid con Pjanic e Alex Sandro' (RUMORS) : Dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Massimiliano Allegri, che è stato messo nel mirino dal Real Madrid per la prossima stagione. Florentino Perez, numero uno delle "merengues", infatti, non sarebbe affatto soddisfatto del gioco espresso dalla squadra allenata d Santiago Solari e vorrebbe un cambiamento per il 2019/2020. Perez avrebbe in mente vai ...

Juve-Milan - Alex Sandro avvisa : 'Occhio a Higuain. Paquetà? tecnicamente è fortissimo' : La Juventus è attesa dalla finale di Supercoppa Italia contro il Milan, a Gedda si assegna il primo trofeo del 2019. I bianconeri sono primi in campionato con nove punti di vantaggio sul Napoli e ...

Juventus - Alex Sandro avvisa : 'Occhio a Higuain e Paquetà' : TORINO - Essere ancora imbattuti in Italia non conterà mercoledì a Gedda, quando la Juventus proverà a vincere la Supercoppa contro il Milan . Una partita secca, novanta minuti più eventuali ...

Juventus - Alex Sandro : "Higuain vorrà fare una grande partita. Paquetà fortissimo" : Il Milan è a Gedda, la Juventus arriverà in Arabia Saudita alla vigilia della partita. Alex Sandro però non sottovaluta i rossoneri che contenderanno la Supercoppa italiana ai bianconeri: "La finale è ...

Juventus - Jordi Alba o Marcelo per il dopo Alex Sandro : Almeno lui ha giocato. Non come Isco, non come Ramsey, quando i match contano, nel caso del nazionale gallese,: Jordi Alba c'era, ieri, nel Barcellona che ha battuto il Getafe in trasferta. Ma la sua ...

Juventus - per Alex Sandro 31 partite in Serie A senza sconfitte nel 2018 : Tra i tanti record segnati dalla Juventus nel 2018 , ne spicca anche uno personale: Alex Sandro è il calciatore che ha giocato più partite di Serie A nell'anno solare appena finito senza mai perdere. ...

Calciomercato Juventus - Alex Sandro : “Resterò qui molti anni” : Calciomercato Juventus, PARLA Alex Sandro- Fresco di rinnovo di contratto fino Ale 2023, Alex Sandro ha tutti i motivi per passare un bel Natale. Il primato in classifica con la sua Juventus, una forma tornata a livelli ottimali, le recenti convocazioni con il Brasile e, appunto, il prolungamento del suo matrimonio con i bianconeri. Tra […] L'articolo Calciomercato Juventus, Alex Sandro: “Resterò qui molti anni” proviene da ...

Juventus - Alex Sandro esulta per vittoria e rinnovo : “Settimana bellissima” : È stata una “settimana bellissima” per Alex Sandro, terzino della Juventus: prima il rinnovo del contratto, ieri la vittoria contro la Roma e il titolo di campione d’inverno con due turni d’anticipo. Al termine della sfida coi giallorossi, questo il commento del brasiliano: “Sono felice, so di avere la fiducia dell’allenatore, del presidente e della società. Rimarrò a Torino per tanti anni“. Il ...

Juventus - le pagelle : Cristiano Ronaldo super - Alex Sandro onora il rinnovo : TORINO - Le pagelle della Juventus che ha battuto la Roma nell'ultimo posticipo della 17esima giornata di Serie A allo Stadium: SZCZESNY 6,5 Il meglio al 90', quando vola all'incrocio su capocciata di ...

Juventus - Alex Sandro rinnova fino al 2023 : TORINO - Ufficiale il rinnovo di Alex Sandro fino al 2023. 'Oggi è un grande giorno per me e per la mia famiglia, sono davvero felice - le parole del brasiliano -. Ho assimilato la mentalità del club ...

Alex Sandro alla Juve - c'è il rinnovo : "Oggi per me, la mia famiglia e anche per i miei compagni è un giorno molto felice . Ai tifosi dico che darò sempre il massimo, come ho fatto finora, per migliorare ancora". Sono queste le prime ...