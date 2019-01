Italia-Cina | comitato governativo rafforza cooperazione spaziale

Morte Astori - Brugada : “La medicina dello sport Italiana è la più avanzata d’Europa” : “Il modello italiano per il controllo sugli sportivi è il più avanzato d’Europa”. Lo ha detto Josep Brugada, professore di medicina dell’Università di Barcellona e direttore dell’Unita’ di Aritmia pediatrica all’ospedale San Giovanni di Dio, a Barcellona, e padre della sindrome che porta il suo nome nei casi di Morte improvvisa recentemente accostata anche al caso dell’ex capitano della Fiorentina, ...

Francia e Italia si contendono l'Africa - ma sono già passate Cina e Russia : Il "campionato delle armi" e degli affari in Africa è bello che andato. A contenderselo sono due potenze globali inavviCinabili: Russia e Cina, e come terzo incomodo c'è l'America di Trump. Per le "nazionali" europee, Francia, Germania, Italia, solo posti di seconda fila. Le fette più consistenti di una torta miliardaria spettano a Mosca e Pechino, per gli altri restano le briciole, comunque significative ma comunque ...

Basket - i migliori Italiani della 16a giornata di Serie A. Riccardo Moraschini trascinatore di Brindisi - ottimi anche Flaccadori e il duo Abass-Sacchetti : La Serie A si risveglia con parecchi risultati ottenuti contro il pronostico originale. Oltre alle gerarchie sovvertite (Brindisi contro Milano, Cantù contro Avellino), c’è da registrare anche un grande apporto dei giocatori italiani in molte delle partite giocate ieri. La copertina spetta, senza possibilità di dubbio, a Riccardo Moraschini. Il ventottenne di Cento si fa un tardivo, ma grandissimo, regalo di compleanno sfoderando la sua ...

Napoli-Lazio show - è uno spot per il calcio Italiano : vince Ancelotti trascinato da un Milik in versione monstre [FOTO] : 1/28 Cafaro/LaPresse ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima - Lisa Vittozzi seconda e sempre più vicina : l’Italia sogna! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 19 gennaio : spettacolo con le discese di Wengen e Cortina - Vittozzi e Wierer per trascinare l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 19 gennaio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca con tantissimi eventi in programma, ci attende un’abbuffata di neve quasi senza eguali. Divertimento assicurato con lo sci alpino, andranno in scena due grandissime classiche: la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo (la seconda dopo quella di ieri) e la discesa maschile a Wengen. Chi riuscirà a imporsi ...

Politica e cucina …ma la cucina Italiana è la migliore al mondo. - Milano Post : Nella guerra Politica perenne un attimo di pausa con un buon piatto servirebbe a calmare i bollenti spiriti, a integrare le idee, ad essere meno integralisti, con un pizzico d'amicizia. E questo ...

Giorgio Locatelli : "La mia era una generazione di maledetti. Da Cenerentola della cucina - l'Italia ora ha avuto la sua rivincita" : "La mia era una generazione di maledetti: a differenza di oggi, nessuno voleva stare in cucina. La Francia comandava e se non facevi esperienza a Parigi non eri nessuno. Così sono andato dal tristellato Manuel Martinez di La Tour d'Argent". I tempi son cambiati da quando Giorgio Locatelli muoveva i suoi primi passi dietro ai fornelli. Oggi conquistare il titolo di chef è diventata cosa ambita e la tv sforna sempre più ...

Ad un passo da EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite : beta partita in Cina e i tempi per l’Italia? : Il riscatto della fascia media di smartphoneè compiuto: EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite non è affatto lontana e buone notizie in merito all'aggiornamento tanto atteso giungono direttamente dalla madre patria del produttore Huawei e dunque dalla Cina. Il programma beta per l'aggiornamento è appena partito proprio per il device in questione che, a questo punto per esperienza software, avrà meno da invidiare ai colleghi della stessa serie Mate 20 e ...

M5S - la capogruppo al Comune di Firenze fonda una lista vicina a Fratelli d'Italia : 'Sarà una lista civica - ha dichiarato Arianna Xekalos - che a primavera correrà in coalizione con il centrodestra, ossia con l'unica parte politica che ha dimostrato di voler mandare a casa Dario ...

