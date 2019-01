Isola dei famosi | Taylor Mega in grossi guai | la foto che potrebbe rovinarla L' ex GF la

Isola dei famosi - il mistero di Marina La Rosa : la disgrazia prima del via - eppure in diretta... : Comincia malissimo l'Isola dei famosi per Marina La Rosa. L'ex "gatta morta" del primo storico Grande Fratello, appena sbarcata in Honduras ha scoperto di aver perso la valigia. "Non ho né occhiali né lenti a contatto. Per me è davvero complicato fare tutto questo", ha spiegato in diretta prima di b

Dottoressa Giò e Isola dei Famosi - strategia anti-Sanremo/ 'Grande gesto di Barbara d'Urso per Mediaset' : Dottoressa Giò e Isola dei Famosi, cambio programmazione in vista del Festival di Sanremo. L'annuncio: 'Grande gesto di Barbara d'Urso per Mediaset'

Isola dei famosi - Taylor Mega sotto processo. "Brava" - clamoroso : chi è l'unico vip che la difende : È Taylor Mega la prima "processata" all'Isola dei famosi. La bella influencer di Instagram è già in nomination e Alessia Marcuzzi nel corso della prima puntata le ha subito chiesto di chiarire una frase pronunciata alla vigilia del reality di Canale 5, in cui la ex di Flavio Briatore anticipava che

Isola dei Famosi 2019 : Ecco Chi Ha Vinto la Gara Degli Ascolti! : La rete pubblica ha mandato in onda la prima puntata de L’Isola Dei Famosi, mentre la Rai la terza della fiction Che Dio Ci Aiuti. Chi ha Vinto la Gara di ascolti? La verità! Sono anni ormai che imperversa la guerra Degli ascolti tra Mediaset e Rai. Il gusto del pubblico televisivo ultimamente è cambiato radicalmente ed è difficile comprendere quali siano i programmi più apprezzati dai telespettatori italiani. Qualche anno fa la rete ...

Viola Valentino / Esclusa dall'Isola dei Famosi 2019 a causa di Riccardo Fogli? 'Non è il Papa!' : Viola Valentino è stata Esclusa dall'Isola dei Famosi 2019 a causa di Riccardo Fogli? La cantante rompe il silenzio e nega: 'Non è il Papa! Siamo adulti'

Isola dei Famosi - spuntano le foto di Taylor Mega. "Ma non sembra lei" : Taylor Mega è sicuramente uno dei personaggi più "interessanti" di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Già nel corso della prima puntata, infatti, ha dato molti spunti sui quali "riflettere". Oltre al suo look decisamente hot che lasciava poco all'immaginazione, anche le sue parole prima di arrivare in Honduras hanno fatto discutere. "Tre settimane, torno a casa e conquistiamo il mondo", dice in un filmato pubblicato su Instagram. E apriti ...

Canale 5 : l’Isola dei Famosi evita Sanremo e si sposta alla domenica. Il finale della Dottoressa Giò anticipa al martedì : Isola dei Famosi 2019 Cambio di programmazione a Canale 5. A dispetto di quanto inizialmente previsto, l’Isola dei Famosi non si scontrerà con il Festival di Sanremo e andrà in onda di domenica, raddoppiando il numero di puntate in una settimana. Confermato il secondo appuntamento di giovedì 31 gennaio, Mediaset annuncia che appena tre giorni dopo – domenica 3 febbraio – andrà in onda la terza puntata del reality condotto da ...

Isola dei Famosi - Paolo Brosio dopo il tuffo dall'elicottero raggiunge la spiaggia su una zattera : Il tuffo in acqua dall'elicottero e la successiva nuotata verso la spiaggia sono due dei momenti clou per chi partecipa a L'Isola dei Famosi. Youtube è zeppo di video di concorrenti colti da tremarella prima del "tuffo" e poi alle prese coi marosi, particolarmente nelle edizioni in cui soffiava vent

Isola dei famosi - Selvaggia Lucarelli scova gli insulti di John Vitale a Barbara D’Urso : A poche ore dall’inizio de L’Isola dei famosi, partita il 24 gennaio su Canale 5, fa discutere un post datato 2018 comparso sul profilo pubblico di John Vitale, uno dei 4 finalisti di Saranno Isolani che si contendono uno (o più) posti da naufraghi ufficiali in Honduras. A scovare il messagggio di fuoco scritto nel gennaio 2018 da John nei confronti di Barbara D’Urso è Selvaggia Lucarelli, che sui suoi social riporta lo ...