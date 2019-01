Isola dei famosi prima puntata nominati | Demetra in lacrime minaccia di andarsene

Isola dei Famosi 2019 - Prima Puntata : Alessia Marcuzzi Smaschera Taylor Mega! : Nella Prima Puntata de L’Isola Dei Famosi, i naufraghi affrontano già le prime sfide. Alessia Marcuzzi presenta le prime due polene. Nella palapa, Alessia Marcuzzi Smaschera le intenzioni di una naufraga! Jo Squillo grande assente! Marina La Rosa giudicata antipatica dagli altri naufraghi! Isola Dei Famosi 2019: I naufraghi approdano sulla terraferma ed affrontano le prove ricompensa. Jo Squillo assente per problemi familiari! Conosciamo ...

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega accusata di aver già deciso il suo ritiro dal programma. Alba Parietti : "Sei una tonta" : Durante la prima puntata de L'Isola dei Famosi, si è consumata subito una bella polemica riguardante la concorrente social di questa quattordicesima edizione, l'influencer Taylor Mega.A Taylor Mega, infatti, è stato mostrato un video, condiviso da lei su Instagram, con il quale ha annunciato ai suoi follower che la sua avventura all'Isola sarebbe durata solo tre settimane.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Taylor Mega accusata di ...

Isola dei Famosi 2019 : «Jo Squillo non ci sarà». L'annuncio di Alessia Marcuzzi : Jo Squillo doveva essere una dei naufraghi Vip di questa nuove edizione dell' . Durante la diretta che abbiamo seguito su , però Alessia Marcuzzi ha annunciato che non ci sarà. Una brutta notizia per ...

Isola dei Famosi 2019 - prima puntata in diretta : Marcuzzi smaschera Taylor Mega : Alessia Marcuzzi - prima puntata Isola dei Famosi 2019 Ci siamo: riparte l’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nel corso della prima puntata. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della prima puntata 21.43: La storica voce dell’Isola dà il via alla quattordicesima edizione. 21.45: ...

Jo Squillo assente dall’Isola dei Famosi : problemi per la cantante : Jo Squillo assente nella prima puntata dell’Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi dà l’annuncio È ufficialmente iniziata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che però vede assente un volto del cast. Stiamo parlando di Jo Squillo. Tutti i naufraghi sono già giunti sull’isola, pronti a mettersi alla prova in questa nuova e importante esperienza. Ma la […] L'articolo Jo Squillo assente dall’Isola dei Famosi: ...

Taylor Mega all’Isola dei famosi senza reggiseno : sui social piovono critiche : Taylor Mega, il look scelto all’Isola dei famosi non piace: il dettaglio che ha fatto arrabbiare il pubblico da casa L’arrivo di Taylor Mega all’Isola dei famosi ha scatenato la polemica sui social già alla prima puntata. Il motivo? Il pubblico da casa attivo su Twitter, quando l’influncer è arrivata sulla spiaggia dopo il tuffo […] L'articolo Taylor Mega all’Isola dei famosi senza reggiseno: sui social ...

Marina La Rosa - parte male l’Isola dei Famosi : brutto imprevisto per la gatta morta : Marina La Rosa perde la valigia prima dell’Isola dei Famosi brutto imprevisto per Marina La Rosa all’Isola dei Famosi. Appena sbarcata in Honduras, l’ex gatta morta del Grande Fratello ha scoperto di aver perso la valigia. Marina lo ha rivelato durante la prima puntata, mentre si buttava dall’elicottero. “Ho perso la valigia e non ho […] L'articolo Marina La Rosa, parte male l’Isola dei Famosi: brutto ...

Isola dei Famosi 2019 - Jo Squillo non è partita per l'Honduras a causa di problemi familiari : Era una delle concorrenti più attese, soprattutto dopo averla vista all'opera nell'edizione de La Fattoria, andata in onda su Canale 5 nel 2005, durante la quale riuscì a violare tutte le regole possibili e immaginabili, arrivando all'inevitabile squalifica.Purtroppo, la cantante Jo Squillo, una delle concorrenti annunciate della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, iniziata ufficialmente giovedì 25 gennaio 2019, non è partita per ...

Alessia Marcuzzi svela perché Jo Squillo non è all’Isola dei Famosi : Jo Squillo assente all’Isola dei Famosi: l’annuncio di Alessia Marcuzzi Dopo aver presentato tutti i naufraghi dell’Isola, Alessia Marcuzzi ha spiegato il perchè sull’assenza di Jo Squillo. La bionda presentatrice ha infatti affermato in diretta che tutti si saranno sicuramente chiesti il perchè la famosa cantante non si sia ancora buttata dall’elicottero, come hanno fatto la maggior parte dei concorrenti, o ...

Isola dei Famosi : Alba Parietti commette una clamorosa gaffe : Alba Parietti fa un incredibile errore a L’Isola dei Famosi La prima puntata della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata già da un po’, e il primo momento trash che ha già fatto impazzire il popolo del web l’ha regalato l’opinionista Alba Parietti. Cosa ha detto? Subito dopo la clip di presentazione del concorrente Paolo Brosio, in studio hanno delineato un po’ il suo profilo, parlando ...